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77 регионов и «Единая Россия» поддерживают пенсионную реформу

первое чтение законопроекта, согласно которому пенсионный возраст мужчин повышается на пять лет, а женщин — на восемь, состоится 19 июля.

17.07.2018 Фото: kremlin.ru Нет комментариев

77 регионов и Единая Россия поддерживают пенсионную реформу

Ранее положительный отзыв на пенсионную реформу дали 77 регионов

Президиум фракции «Единая Россия» на заседании в понедельник рекомендовал депутатам от партии проголосовать в первом чтении за правительственный законопроект, вносящий изменения в пенсионное законодательство.

«Есть решение о консолидированном решении фракции «за», — сказал журналистам по итогам заседания лидер фракции, вице-спикер Сергей Неверов.

Против реформы уже выступили ЛДПР и КПРФ. «Но мы в то же время понимаем, что ресурсов оппозиции не хватает для блокирования инициативы повышения возраста выхода на пенсию», — отмечал замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Ранее положительный отзыв на пенсионную реформу дали 77 регионов. Вместе с тем повышение возраста выхода на пенсию осуждает подавляющее большинство россиян — 89% опрошенных.

Ожидается, что первое чтение законопроекта, согласно которому пенсионный возраст мужчин повышается на пять лет, а женщин — на восемь, состоится 19 июля.

Источник: Интерфакс


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