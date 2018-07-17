К задержанным участникам группы Pussy Riot допустили адвоката

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы по контролю за соблюдением прав граждан в местах лишения свободы Иван Мельников сообщил в понедельник, что к задержанным активистам Pussy Riot, которые выбежали на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу, допущен адвокат Николай Васильев.

Ранее сообщалось, что в отношении граждан, выбежавших на поле стадиона «Лужники», возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями КоАП РФ 20.31 («Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований») и 17.12 («Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов»).

Панк-группа Pussy Riot объявила, что четыре человека, выбежавшие на поле во время финала чемпионата мира по футболу и задержанные силами правопорядка, были участниками ее акции.

«Члены ОНК в понедельник посетили с проверкой ОВД «Лужники», где содержатся активисты Pussy Riot, которых задержали накануне, когда они выбежали на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу. Все задержанные активисты — один молодой человек и три девушки — жаловались на то, что к ним с вечера не допускают адвоката, и после вмешательства членов ОНК адвокат Николай Васильев был к ним допущен, сейчас он общается с ними», — сказал Мельников ТАСС.

Он также сообщил, что от задержанных поступили обращения с просьбой предоставить им кипяток для чая и кофе, мыло и гигиенические принадлежности. «Одна из задержанных просит предоставить ей обувь, поскольку ее туфли остались на футбольном поле», — добавил он.

По словам Мельникова, все задержанные активисты выглядели вполне бодро. «Жалоб на насилие [во время задержания] от них не поступило», — отметил ответственный секретарь ОНК.

Источник: ТАСС