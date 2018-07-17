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Не хватает полицейских для охраны порядка на пляжах Бердска

Мэр Евгений Шестернин поручил организовать на пляжах пункты хранения вещей, чтобы отдыхающие могли избежать воровства. (ВИДЕО)

17.07.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Не хватает полицейских для охраны порядка на пляжах Бердска

В жаркие дни все бердские пляжи полны отдыхающих

С наступлением жаркого лета активизируются воры на пляжах Бердска. За прошлую неделю из 19 преступлений, совершенных на территории города, восемь остались нераскрыты. В основном все они касаются краж из автомобилей и дачных домиков на побережье Обского моря.

— Есть ли замечания по работе пляжей? — спросил у начальника отдела МВД по Бердску Владимира Соколова мэр Евгений Шестернин.

Замечаний нет, но большой объем, есть преступления, полицейские не справляются, ответил Соколов. И добавил, что если есть возможность, то нужно привлечь людей для охраны правопорядка на пляжах.

Автор видео Галина Панчева

По словам Евгения Анатольевича, он дал поручение организовать на пляжах пункты для хранения вещей, чтобы люди там их оставляли, а не в машинах. На этой неделе он проведет совещание с участием арендаторов и поговорит о данной проблеме.

Как отметил мэр, пляжи, Бердская коса, имеют соотвествующие структуры, занимающиеся обслуживанием данных территорий. Они должны обеспечить решение этих вопросов.

— Что трафареты, что патруль, что обход и так далее, — подчеркнул Шестернин.


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