Не хватает полицейских для охраны порядка на пляжах Бердска
Слова «стыд» и «срам» краской написали на дороге в адрес коммунальщиков в Бердске
Из-за заклинивания системы управления разбился самолета Wilga-35А в Бердске
Фотомарафон «302 удовольствия жителей славного Бердска!» объявляет «Курьер.Среда.Бердск»
Долгострой на у.К.Маркса в Бердске достроят
Менее 20 метров трубы коллектора осталось заменить на ул.Ушакова в Бердске
Видеосводка: четыре незаконных огнестрельных оружия изъяли полицейские в Бердске
За неделю пять грузовиков мусора убрали с дорог Бердска
«Курьер.Среда.Бердск»: 15 ярких лет вместе!
Почти 2000 кубов воды с хлоркой вырвалось из-за течи в бассейне парка «Ремикс» в акваторию Бердска