Долгострой на у.К.Маркса в Бердске достроят

Компания «Стройинвестпроект» обещала сдать строящуюся высотку дома № 57/1 по улице Карла Маркса в первом квартале 2019 года. В её строительство вложили деньги 129 семей. В июне отчаявшиеся инвесторы записали обращение для прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, но не попали в эфир. Дольщики попросили разрешить проблему, сказав, что многие вложили в новостройку квартиры, автомобили, материнский капитал, взяли кредит. «Курьер.Среда.Бердск» сообщал, что Виктор Голубев согласился достраивать замороженный дом на ул. Карла Маркса 57/1 в Бердске.

3 июля в администрации Бердска состоялось совещание при участии Владимира Захарова, вице мэра Бердска. Главной темой обсуждения стал переход права на земельный участок строящегося многоквартирного дома по улице Карла Маркса, 57/1. На встрече озвучили, что сейчас проводится процедура продажи ООО «Стройинвестпроект». Юристы, бухгалтеры, консультанты оформляют продажу строительной организации.

Участники совещания предложили путем реорганизации поделить активы. Актив по стройке дома, в который входит в стоимость земельного участка, отойдет другой компании. Как стало известно «Курер.Среда.Бердск» до 15 июля Росреестр этот вопрос проработает.

Виктор Демидов подтвердил сказанное и подчеркнул, что дом отдадут новому собственнику, а несостоявшийся застройщик останется в числе учредителей.

Напомним, что из 129 участников долевого строительства около 60 – реальные люди, вложившие в стройку маткапитал, ипотеку, личные сбережения. На часть квартир по бартеру — в обмен на стройматериалы – претендует здесь одна бердская фирма. Еще с десяток квартир купил сам гендиректор «Стройинвестпроекта» Геннадий Демидов – как физическое лицо.

Дольщики продолжают активную борьбу за свои деньги. В полиции Бердска зарегистрировано около 30 заявлений с требованием провести проверку действий руководства ООО «Стройинвестпроект».

По данным ООО «Стройинвестпроект», жилой дом на ул. К. Маркса, 57/1 рассчитан на 380 квартир общей площадью 13888 кв. метров. Стоимость 1 кв. метра 46 тыс. рублей. При общей стоимости строительного объекта в 450 млн рублей, вложенные дольщиками деньги были «размазаны по участку», как оценивает это начальник управления контроля в области долевого строительства Минстроя Новосибирской области Иван Кузнецов. По его оценке, физическая готовность этого дома лишь на 47 млн рублей.