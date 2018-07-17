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Слова «стыд» и «срам» краской написали на дороге в адрес коммунальщиков в Бердске

Спустя 10 лет с улицы Попова в Бердске убрали две металлические трубы, торчавшие из тротуара. После того, как на этом месте появились надписи «стыд» и «срам» трубы убрали.

17.07.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Марины Волковой 2 коммент.

Слова «стыд» и «срам» краской написали на дороге в адрес коммунальщиков в Бердске

Надпись «срам» сыграла решающую роль в существовании металлической трубы на улице Попова

Две металлические трубы в самом начале улицы Попова торчали из тротуара более 10 лет. После того, как на асфальте появились надписи «стыд» и «срам» загадочная металлическая конструкция исчезла.

Напоминанием о некогда украшавших тротуар металлических трубах, остались две зияющие дыры. Надписи «стыд» и «срам» останутся здесь, судя по всему, до тех пор пока тротуарные дыры не заасфальтируют.
— Мы очень рады, что этот ужас убрали. Столько ребятишек, катающихся на велосипедах и роликах расшибали лбы об эти трубы. Теперь нужно, чтобы и дыры убрали. А то люди разные в них повадились мусор бросать, — поделилась с «Курьер.Среда.Бердск» семейная пара с Попова.

Слова «стыд» и «срам» краской написали на дороге в адрес коммунальщиков в Бердске

Из-за «стыда» исчезла с улицы труба


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(2) Комментариев

  1. Поросёнок Пётр

    Охохооо, невероятно, наконец-то *BRAVO* Все таки оказывается есть хорошие новости =) Так же стоит отметить, что на днях город лишился ещё одного шедевра ландшафтного дизайна, невероятная заборная конструкция на против ДК Родина, наконец-то была демонтирована, вот эта https://thumb.cloud.mail.ru/thumb/xw1/111.jpg?x-email=berdskfoto1%40mail.ru

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  2. Аноним

    Эти два слова не :-D сопоставимы с менталитетом этого города

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