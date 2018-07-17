Слова «стыд» и «срам» краской написали на дороге в адрес коммунальщиков в Бердске

Две металлические трубы в самом начале улицы Попова торчали из тротуара более 10 лет. После того, как на асфальте появились надписи «стыд» и «срам» загадочная металлическая конструкция исчезла.

Напоминанием о некогда украшавших тротуар металлических трубах, остались две зияющие дыры. Надписи «стыд» и «срам» останутся здесь, судя по всему, до тех пор пока тротуарные дыры не заасфальтируют.

— Мы очень рады, что этот ужас убрали. Столько ребятишек, катающихся на велосипедах и роликах расшибали лбы об эти трубы. Теперь нужно, чтобы и дыры убрали. А то люди разные в них повадились мусор бросать, — поделилась с «Курьер.Среда.Бердск» семейная пара с Попова.