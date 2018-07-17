Менее 20 метров трубы коллектора осталось заменить на ул.Ушакова в Бердске

Восстановление коллектора на улице Ушакова в Бердске
В субботу, 14 июля, читатель Татьяна написала в «Курьер. Среда. Бердск» об улице Ушакова, мол, вновь появились ямы.
Большая часть трубы уже восстановлена
Корреспондент обследовал улицу Ушакова от перекрестка с улицей Советской до перекрестка с улицей Островского. Никаких новых провалов грунта он не обнаружил.
Зато он обнаружил строителей, занимающихся монтажом канализационной трубы и бетонного саркофага. А так же стал свидетелем того, что песок, которым засыпали траншею, разравнивают перед щебенением и укладкой асфальта.
Рабочим осталось смонтировать менее 20 метров трубы.
— 275 метров трубы смонтировано и залито в саркофаг. Порядка 180 метров саркофага уже засыпано песком. Остался последний участок, метров 20, до колодца на Некрасова, а там труба уже заменена на новую, — сообщил заместитель директора по строительству и общим вопросам КБУ Александр Алексеенко.
По оценке Алексеенко, на ремонт последнего отрезка трубы уйдёт от 3 до 4 дней. После ее заливки в саркофаг последует обустройство колодцев и восстановление линий связи.
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