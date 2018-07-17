КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
Продам квартиру 89137100859, 89529084661
Продам квартиру 89137100859, 89529084661
Продам студию 89138984582
Продам 2-х комнатную 8913-715-43-30 Светлана
Продам 1-ю кв. 89138984582 ЗВОНИТЕ СЕГОДНЯ!!!
Продам 3-комнатную квартиру
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Не хватает полицейских для охраны порядка на пляжах Бердска

Слова «стыд» и «срам» краской написали на дороге в адрес коммунальщиков в Бердске

Из-за заклинивания системы управления разбился самолета Wilga-35А в Бердске

Фотомарафон «302 удовольствия жителей славного Бердска!» объявляет «Курьер.Среда.Бердск»

Долгострой на у.К.Маркса в Бердске достроят

Менее 20 метров трубы коллектора осталось заменить на ул.Ушакова в Бердске

Видеосводка: четыре незаконных огнестрельных оружия изъяли полицейские в Бердске

За неделю пять грузовиков мусора убрали с дорог Бердска

«Курьер.Среда.Бердск»: 15 ярких лет вместе!

Почти 2000 кубов воды с хлоркой вырвалось из-за течи в бассейне парка «Ремикс» в акваторию Бердска

Последние комментарии

Июль 2018
M T W T F S S
« Jun    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  


Менее 20 метров трубы коллектора осталось заменить на ул.Ушакова в Бердске

Рабочие одновременно варят трубу, заливают бетонный саркофаг и ровняют песок перед укладкой асфальта (ВИДЕО)

17.07.2018 Автор: Слава Душин Фото: Славы Душина Нет комментариев

Менее 20 метров трубы коллектора осталось заменить на ул.Ушакова в Бердске

Восстановление коллектора на улице Ушакова в Бердске

В субботу, 14 июля, читатель Татьяна написала в «Курьер. Среда. Бердск»  об улице Ушакова, мол, вновь появились ямы.

Менее 20 метров трубы коллектора осталось заменить на ул.Ушакова в Бердске

Большая часть трубы уже восстановлена

Корреспондент обследовал улицу Ушакова от перекрестка с улицей Советской до перекрестка с улицей Островского. Никаких новых провалов грунта он не обнаружил.
Зато он обнаружил строителей, занимающихся монтажом канализационной трубы и бетонного саркофага. А так же стал свидетелем того, что песок, которым засыпали траншею, разравнивают перед щебенением и укладкой асфальта.

Рабочим осталось смонтировать менее 20 метров трубы.

— 275 метров трубы смонтировано и залито в саркофаг. Порядка 180 метров саркофага уже засыпано песком. Остался последний участок, метров 20, до колодца на Некрасова, а там труба уже заменена на новую, — сообщил заместитель директора по строительству и общим вопросам КБУ Александр Алексеенко.

По оценке Алексеенко, на ремонт последнего отрезка трубы уйдёт от 3 до 4 дней. После ее заливки в саркофаг последует обустройство колодцев и восстановление линий связи.

Менее 20 метров трубы коллектора осталось заменить на ул.Ушакова в Бердске

Строители монтируют трубу канализационного коллектора

Напомним, что 26 июня канализационный коллектор на улице Ушакова обрушился, перекрыв течение канализации. Это привело в выбросу канализационных стоков на поверхность земли в переулке Урицкого.

Менее 20 метров трубы коллектора осталось заменить на ул.Ушакова в Бердске

Подготовка блоков к заливке следующего отрезка саркофага

«Курьер. Среда. Бердск» будет следить за развитием событий.


Похожие записи

  • Нет похожих записей.
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Весь сюжет: Провалы канализации

Последние новости:
Не справляется с валом краж на пляжах полиция Бердска За что дали 33 млн рублей разгонявшим майский митинг казакам Не хватает полицейских для охраны порядка на пляжах Бердска

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Имплантат + коронка = 40000 руб. под КЛЮЧ!
Колибри, стоматологическая клиника
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика