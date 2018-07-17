Почти 2000 кубов воды с хлоркой вырвалось из-за течи в бассейне парка «Ремикс» в акваторию Бердска

В момент, когда бассейн порвался купающиеся не пострадали
Вечером 14 июля загорающие на пляже Бердска попали под поток воды, вытекающий из-под фундамента бассейна в парке семейного отдыха «Ремикс». Свидетели происходящего рассказали «Курьер.Среда.Бердск», что вода пахла хлоркой. На видео, снятом очевидцами происшествия видно, как пенная вода бьется о берег пляжа.
Видео снял Данил Носков:
Один бассейн в «Ремиксе» вмещает в себя порядка 1750 м3 воды, что равно 29 железнодорожным цистернам. Чтобы наполнить один бассейн парка уходит, по словам администратора, два дня. Мощным потоком она вытекла из-под фундамента парка прямо на отдыхающих пляжа вблизи «Ремикса». Явных дыр в фундаменте нет, скорее всего, из-за порванной обшивки в самом бассейне — вода сквозь стыки между бетонными плитами прорвалась в Бердский залив.
— Никогда подобного не было. Сколько мы здесь загораем, на нас ничего не выливалось, — рассказала «Курьер.Среда.Бердск» на месте происшествия бердчанка Татьяна.
Не вооруженным глазом видно, что напор воды из «Ремикса» прибил к земле траву, от фундамента парка до Обского водохранилища
«Курьер.Среда.Бердск» обратился в администрацию семейного парка отдыха «Ремикс» за комментарием случившегося.
— Порвался бассейн. Из него вся вода вытекла за пределы парка. Пострадавших нет. Сейчас работает только один бассейн. Второй на ремонте, — рассказала Анастасия, администратор парка «Ремикс». Она затруднилась ответить на вопросы о том, как и куда скачивают грязную воду, как и чем обрабатывают воду, какая и откуда вода заливается в бассейн. Эти вопросы мы адресовали в официальном запросе от редакции в администрацию парка «Ремикс». (напоминаем, что по закону о СМИ и коммерческие компании обязаны отвечать на запросы официальных СМИ в течение семи дней).
Вода из порванного бассейна в «Ремиксе» вырвалась потоком сквозь бетонный фундамент парка
Василий Пономарев, директор МКУ «Управление гражданской защиты» города Бердска рассказал «Курьер.Среда.Бердск», что в ЕДДС о случившемся сообщений не поступало.
— У меня дежурный уточнял у Роспотребнадзора и я ездил в воскресенье на место происшествия, все там работает в штатном режиме. По сообщению Роспотребнадзора, урона и угрозы происшествие не представляет. Там обычная хлорированная вода, она обеззараживает все микробы. Плюс ее влияние на объемы водохранилища ничтожны. В некоторых местах вода зеленовата. Пена могла появиться из-за этого, — пояснил Василий Васильевич.
Валерий Неустроев, зам директора управления природными ресурсами Бердска сообщил «Курьер.Среда.Бердск», что по данному факту обращений не поступало. Василий Иванович отметил, что поводов для волнения быть не должно. По его мнению вода, вытекшая из бассейна «Ремикса» хлорированная, а значит чистая.
Пена плавала на воде
Потоки почти сбивали людей с ног
Берег после вчерашнего потока
Отдыхающие загорают и купаются около целого бассейна
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Ужас
21 4
Наверно не для кого не секрет. Меняют воду ночью. Сливают в залив, почти также как и сейчас, когда прорвало. Там есть специальный слив. Только напор явно меньше. Заполняют тоже ночью с пожарного гидранта. Там хорошее давление и мимо счетчиков. За ночь успевает наполнится.
Сам теплоход ремикс и другие сливают «фекалки» в рано утром в акваторию около 7 утра, иногда раньше. Никогда ассенизатор не откачивает — не бассейн, не теплоходы. Думайте сами…)
60 4
Год экологии! Берегите природу вашу мать!
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Хозяина что ли закладываете?
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Достаточно утром встать и пойти прогуляться(рыбалка/купание/подышать) и для этого не надо быть чьим-то рабом.
5 1
Кому то можно , а кому то нельзя .
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А еще в 6-30 утра по дороге на работу несколько раз в неделю наблюдаем задымление над мусорными контейнерами в районе Ремикса.Похоже, мусор не вывозят ,а сжигают на месте.
1 0
бизнес по русски! Украсть, обмануть, наплевать…
34 2
штрафануть бы илющенко мультов на 10 за это…вред нанёс реке
34 4
Неа, кто ж его штрафанет, он же памятник борьбы с коррупцией!!!
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1. Пробиваетесь на должность мэра Бердска
2. Выписываете Илюшенко штраф 10 мильенов.
3. Берете розовый пакет и идете за деньгами.
4. Сторговываетесь на 7, 3 мильона сразу.
5. Получаете должность библиотекаря в колонии.
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«… По сообщению Роспотребнадзора, урона и угрозы происшествие не представляет…»
А они к себе в квартиры от соседей с верхних этажей сливы из ванн не хотят провести?! Угроз-то никаких нет!
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Год назад была статья на Курьере о белым хлопьях на дне у Ремикса.
Как раз писали, что сливают, харуняки. Помниться, там ржал один из комментаторов. Теперь сами убедились!
Слова мэра: «У Бердска огромный рекреационный потенциал.»
Мусорка горит, канализация течет, а теперь купайтесь на здоровье.
А с экологией, мэр, что???
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На фотке с названием «Берег после вчерашнего потопа» изображены лужицы.
Осторожно! В них хлором мальки питаются.
4 3
На мой взгляд этот случай яйца выеденного не стоит. Вот в прошлом году катер перевернулся, и топливо из баков разлилось по поверхности воды, это да.
8 25
НВР: Наносит ли хлорка экологический урон бердскому заливу?
Да что вы, в самом деле, как маленькие дети.
Нам же с высокой трибуны директора МКУ «Управление гражданской защиты» города Бердска, Василий Пономарев рассказал, что :»По сообщению Роспотребнадзора, урона и угрозы происшествие не представляет. Там обычная хлорированная вода, она обеззараживает все микробы».
Теперь дело за малым — Нужно немного подождать, пока взяткодатель-благодетель начнет предъявлять мэрии финансовые претензии по поводу «обеззараживания воды бердского залива с целью защиты населения и водных обитателей от микробов»
31 3
Хоть не читай новости про Бердск. Постоянно, то деревья рубят, то говно по городу течет, то мусор горит, то воду в реку из бассейна сбрасывают. Нет хозяев у нашего города! Никому нет дела, как здесь люди живут. Кругом одно ворье!
32 4
Это как раз и означает, что хозяева есть. Делают что хотят, у не-хозяев (типа нас с вами) и не спрашивают. Много вы у мышей или у тараканов у себя дома спрашиваете, куда и что сливать?
И слава богу, что они только хозяева, а не баре над крепостными…
12 3
Неправильное у вас представление о слове хозяин. Хозяин не тот, кто кем-то командует и ворует, а тот, кто относится к вверенному имуществу рационально и бережно, преумножая блага, а не поганя последнее. И в конце концов, почему люди должны бегать и контролировать каждого из властьимущих? Каждый должен заниматься своим делом на совесть. И пока эту простую истину мы считаем наивностью, у нас так и будет все через одно место.
5 1
Хотите немного позитива?
Как власть не старалась вас уморить, несмотря ни на какие атаки враждующего с народом, правительства, вы всё ещё живы.
13 0
Да, парадокс. Ведь тем временем все потихоньку лучше становится. В целом лучше.
Хотя где-то что-то ветшает, деревья старые или мешающие рубят — это необходимость! Но в то же время и садят, значит будет опять через какое-то время, где-то подросло, как, например, в парке, где-то уже выросло.
Ворье есть, там цветы украли, там шланг, это всегда так было.
Надо воспринимать события не из чтения специфически ориентированной прессы
3 16
Не знаю, где в нашем городе вы видите позитив. Каждый день, гуляя с ребенком по улицам, постоянно и тут и там вижу разруху и беспорядок. Даже когда стараются сделать как лучше, не получается все красиво. Например, ремонт улицы Лунная. Вроде, все красиво, но при этом загадили всю рощу на перекрестке с улицей Боровая. Устроили там склад мусора. Надеюсь, не забудут убрать за собой. Рыли траншею под кабель-елкам корни повредили. Хорошо, если не засохнут. И так далее. Так что говорить, что все плохо, но в целом хорошо, это вообще странно.
2 2
А вот так выглядит новая городская набережная Казани — https://varlamov.ru/3011889.html
16 3
Езжайте в Казань. Ну или в Новосибирск на худой случай.
2 23
Какая разница, Казань или Бердск?
Он и оттуда будет троллить в КСБ, как ник «Человек»
1 14
Я что-то не понимаю. Если человек хочет жить рядом с набережной, зачем он выбирает Бердск. Вот почему люди такие. Риэлторы обманули?
Что за тупой скулёж о дорогой набережной. В Бердске что, больше не на что деньги тратить.
2 19
Повелись на рекламу взяткодателя из ЕР, который в свое время руководил комитетом по борьбе с коррупцией при областной ГД Н-ска.
12 2
Он не взяткодатель, наоборот, поступил очень честно и только за это заслуживает уважения. За дачу взятки должна быть ответственность, тот кто даёт должен нести ответственность по закону.
С остальным намеком согласен. Ну да, у него наверное трудности. Хотелось бы побыстрее берег осваивать.
1 19
Честно?
По отношению к бюджету города (аренда — 20 копеек или рублей за метр квадратный) или к берегу?
Если ты дал взятку, чтобы заполучить берег, то после того, как на этом поймали фигурантов, сделка должна быть признана недействительсной и рассматриваться повторно.
17 1
Езжайте в Казань.
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да. потому что жить в *овне — это наша нерушимая скрепа, а кому не нравится — «вали отсюда, придатиль-либераст».
9 4
У вас до прошлой недели была своя «набережная» из стоков.
Да так она вам нравилась, что целый месяц ремонтировать не хотели, пока даже в Европе не унюхали. (как с Чернобылем)
1 0
Офигеть! Вот это Набережная в Казани!
Респект и уважуха татарским руководителям! Великолепное капиталловложение и в настоящее и в будущее всех горожан!
А у нас в городе какие-то непонятки творятся .
Кстати, об уличных ограждениях в Бердске — когда денег куры не клюют, можно и так распоряжаться финансами. Вопросы напрашиваются сами по себе при взгляде на эти заборы. и самое мерзопакостное то, что пешеходная часть улицы местами стала столь узка, что и пешим свободно не разойтись., не говоря о велосипедисте с пешеходом .
16 7
Ура, ура, ура.
Теперь остается только сравнить бюджеты Казани и Бердска.
И государственные дотации и тем и другим.
9 9
Не ну а что, у нас тоже такое возможно. Я бы хрущи с их убитыми дворами, трубами и прочим старьем не ремонтировал, это проблемы индейцев, а построил бы нормальную набережную для белых людей. С фонарями и лавочками.
И далее, облагораживать так облагораживать. Элеватор бы снес вместе с прибрежной промзоной, они вид сильньно портят. Там ещё частный сектор грязнючий есть, переселить весь на окраину.
И средства на все это можно найти
3 7
Так у бассейна что нет системы очищения воды?,
проверить, возможно всё было заложено в смету….,а теперь
всё выкачивают и запускают воду???. Всё через задницу
ей богу. Такой бассейн и нет системы очищения???.
17 4
Смету и работы может контролировать только тот кто платит! Кто платит тот девушку и танцует;)
2 2
А стены и дно у бассейна толи плёнкой обтянули?,
почему не плиткой выложено?, как понять всё это?.
15 4
Плитка травмоопасна
4 7
Уложить пленку в 1000 раз дешевле чем плитку.
1 1
С самого начала была видна труба небольшого диаметра, идущая со стороны бассейнов в залив.
Даже сомнений не возникало, что предназначение её — слив. хотя, шут его знает, какие тайны зарыты в песке.
Искать правду в этом хозяйском заведении — всё равно, что против ветра плевать. Это давно уже понятно и самому дурному бердчанину, наверняка .
18 2
А что за шум по поводу слива воды из басейна? В нём зараженная грязная вода? Тогда в чём, пардон, купаются наши дети? В заливе, оказывается вода чище? Ну с теплоходом всё ясно…
2 12
зАМЕЧАТЕЛЬНО, пляжик продезинйицировали
3 6
Большое счастье,что в момент прорыва там(в бассейне»не плавали люди…Затянуло бы в дыру и переломало напрочь,хорошо обошлось в этот раз…
10 3
Не просто бы переломало, а невозможно было бы выбраться из под толщи воды, 1.5 метра и тысячи тонн затягивающей воды.
0 0
Его даввно надо из города гнать и забрать все что у него и все договора разорвать последнюю рыбу в заливе угробил и все ему с рук сходит
7 4