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Копирование, сканирование, набор текста, рассылка резюме

По адресу: Бердск, ул.Ленина, 38 в редакции «Курьер.Среда.Бердск» горожане смогут так же распечатать текст, отсканировать документы с распознанием, составить резюме. (ПРАЙС-ЛИСТ)

17.07.2018 Фото: Курьер.Среда.Бердск Нет комментариев

Копирование, сканирование, набор текста, рассылка резюмеДорогие бердчане, так как к нам часто обращаются за услугами по сканированию, копированию и т.д., мы решили спрос удовлетворить. Поэтому если вы окажетесь рядом с Ленина,38 и вам будут необходимы названные услуги — милости просим!

Ксерокопирование (Лист А4) 1 сторона
Распечатка текста ч/б, А4 (бумага 80гр)
Распечатка текста ч/б, А4 (бумага 80гр)
Сканирование документа, фото
Сканирование текст с распознаванием, без форматирования
Сканирование текст с распознаванием, с форматированием
Отправка/прием файлов по электронной почте
Отправка/прием файлов с веб-сайтов
Запись файлов на флеш-карту
Набор текста (А4 формат)
Составление резюме
Рассылка резюме до 5 адресов
Отправка факса (1 страница)
Отправка факса по межгороду (1 страница)

Прайс-лист

Ксерокопирование (Лист А4) 1 сторона прогон 5 руб.
Распечатка текста ч/б, А4 (бумага 80гр) стр. 5 руб. от 1шт. до 50 шт.
Распечатка текста ч/б, А4 (бумага 80гр) стр. 4,5 руб. от 51 шт.
Сканирование документа, фото шт. 40руб. До А4 формата
Сканирование текст с распознаванием, без форматирования стр. 30руб. До А4 формата
Сканирование текст с распознаванием, с форматированием Стр. 50руб. До А4 формата
Отправка/прием файлов по электронной почте файл 15руб. До 10Мб
Отправка/прием файлов с веб-сайтов файл 20руб. До 10Мб
Запись файлов на флеш-карту шт. 15р. Флеш-карта Ваша
Набор текста (А4 формат) Стр. 100р.
Составление резюме Стр. 100р.
Рассылка резюме до 5 адресов 75р.
Отправка факса (1 страница) Бердск 30р.
Отправка факса по межгороду (1 страница) 60р.

 

Мы ждем вас по адресу: Бердск, ул.Ленина, 38, вход с дальнего торца здания, отдельный вход. Работаем ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных. Понедельник и среда с 7.30 до 18.00
Тел: 8(383-41) 2-70-12, 8-913-204-85-02.

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