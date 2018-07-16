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Почему на сайте курьер-среда не извещать об отключении воды, уважаемая администрация Бердска?

Разве это так тяжело, люди прочитали бы и знали, на что рассчитывать. Никакой информации, к сожалению!

16.07.2018 2 коммент.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Владимир:
Администрация нашего города может оперативно на сайте курьер-среда объявить, почему нет холодной воды на Микрорайоне, когда дадут и т д. Разве это так тяжело, люди прочитали бы и знали, на что рассчитывать. Никакой информации, к сожалению!


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Сейчас тут будет песня о том где кому стоять

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  2. Аноним

    НВР Может быть было и удобно, но для раскрутки своего положительного имиджа администрация заключила договор с какой-то мертвой конторой, а не с живой.))

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