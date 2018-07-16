Почему на сайте курьер-среда не извещать об отключении воды, уважаемая администрация Бердска?

В рубрику «Сообщи свои новости» написалАдминистрация нашего города может оперативно на сайте курьер-среда объявить, почему нет холодной воды на Микрорайоне, когда дадут и т д. Разве это так тяжело, люди прочитали бы и знали, на что рассчитывать. Никакой информации, к сожалению!