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Видеосводка: четыре незаконных огнестрельных оружия изъяли полицейские в Бердске

По горячим следам раскрыли разбой. Нераскрытыми остаются кражи из машин и домиков на побережье Обского моря. (ВИДЕО)

16.07.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Галины Панчевой Один комментарий

Видеосводка: четыре незаконных огнестрельных оружия изъяли полицейские в Бердске

По словам начальника отдела МВД Владимира Соколова, полицейские на прошлой неделе не допустили в городе серьезных нарушений общественного порядка

О правонарушениях, произошедших за прошедшую неделю, на совещании чиновников 16 июля сообщил начальник отдела МВД по Бердску Владимир Соколов.

Зарегистрировано 467 сообщений о происшествиях, 19 из них — это преступления, отметил Соколов.

— Восемь преступлений остались нераскрыты. Как правило, это кражи имущества граждан из автомобилей, дачных домиков на побережье, — подчеркнул Владимир Васильевич.

Автор видео Галина Пачева

Сотрудники полиции выявили 37 административных правонарушений: 21 гражданина задержали и доставили в отдел. Преступлений в экономической сфере и связанных с наркотиками за неделю не было выявлено.

Произошел один грабеж, который раскрыт по горячим следам.

Из незаконного оборота полицейские изъяли четыре единицы огнестрельного оружия.

Серьезные нарушения общественного порядка за прошедшую неделю, в том числе и в выходные, не зарегистрированы.

— Совершено одно тяжкое преступление — причинение тяжкого вреда здоровью. Оно Раскрыто. В ходе ссоры одно лицо нанесло другому ножевое ранение. Возбуждено уголовное дело, — рассказал Соколов.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Очевидное раскрываем, неочевидное пока не можем…

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