Видеосводка: четыре незаконных огнестрельных оружия изъяли полицейские в Бердске

О правонарушениях, произошедших за прошедшую неделю, на совещании чиновников 16 июля сообщил начальник отдела МВД по Бердску Владимир Соколов.

Зарегистрировано 467 сообщений о происшествиях, 19 из них — это преступления, отметил Соколов.

— Восемь преступлений остались нераскрыты. Как правило, это кражи имущества граждан из автомобилей, дачных домиков на побережье, — подчеркнул Владимир Васильевич.

Автор видео Галина Пачева



Сотрудники полиции выявили 37 административных правонарушений: 21 гражданина задержали и доставили в отдел. Преступлений в экономической сфере и связанных с наркотиками за неделю не было выявлено.

Произошел один грабеж, который раскрыт по горячим следам.

Из незаконного оборота полицейские изъяли четыре единицы огнестрельного оружия.

Серьезные нарушения общественного порядка за прошедшую неделю, в том числе и в выходные, не зарегистрированы.

— Совершено одно тяжкое преступление — причинение тяжкого вреда здоровью. Оно Раскрыто. В ходе ссоры одно лицо нанесло другому ножевое ранение. Возбуждено уголовное дело, — рассказал Соколов.