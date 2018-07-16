Видеосводка: четыре незаконных огнестрельных оружия изъяли полицейские в Бердске

За неделю пять грузовиков мусора убрали с дорог Бердска
«Курьер.Среда.Бердск»: 15 ярких лет вместе!
Почти 2000 кубов воды с хлоркой вырвалось из-за течи в бассейне парка «Ремикс» в акваторию Бердска
Кабельные линии и ЦТП забрала власть у владельца «Бердского острога » Илющенко
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Ночной концерт фестиваля «Играй, гармонь» возмутил мэра Бердска
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