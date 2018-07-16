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За неделю пять грузовиков мусора убрали с дорог Бердска

Сотрудники Центра муниципальных услуг очистили 391 км городских дорог, 149 км тротуаров и 128 км обочин.

16.07.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

За неделю пять грузовиков мусора убрали с дорог Бердска

Уборочная техника ранним утром выходит на городские дороги

За прошедшую неделю Центр муниципальных услуг (ЦМУ) очистил 391 000 кв. м. дорог Бердска. Сотрудники ЦМУ убрали 128 км обочин, выкосили 262 кв. м. травы, 206 кв. м. скосил трактор.

— Призводилась механизированная уборка тротуаров, 149 км, очистка от мусора территории в границах посадочных площадок — 6,5 тыс. кв. м., самих площадок- 1 тыс. кв. м., сбор и транспортировка твердых бытовых отходов порядка 25 куб. м, — сообщил на совещании чиновников начальник УЖКХ Максим Совбанов.


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