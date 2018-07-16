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На 1,8 млн рублей незаконно оплатил ремонт дорог экс-глава Колывани

Бывшему главе муниципального образования предстоит возместить вред, причиненный преступлением.

16.07.2018 Фото: pixabay Нет комментариев

На 1,8 млн рублей незаконно оплатил ремонт дорог экс глава Колывани

Суд признал его виновным в незаконной оплате ремонта дорог на сумму более 1,8 млн. рублей в р.п.Колывань в 2012 году при фактическом невыполнении подрядчиками своих обязательств по муниципальным контрактам

Решением Колыванского районного суда по иску прокурора района в бюджет рабочего поселка Колывань с бывшего главы муниципального образования взыскано более 1,8 миллиона рублей в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением.

В декабре 2017 года чиновник был осужден за превышение полномочий и незаконное хранение оружия (ч.2 ст.286, ч.1 ст.222 УК РФ) к лишению свободы сроком на 4 года 1 месяц условно с испытательным сроком 3 года. Суд признал его виновным в незаконной оплате ремонта дорог на сумму более 1,8 млн. рублей в р.п.Колывань в 2012 году при фактическом невыполнении подрядчиками своих обязательств по муниципальным контрактам. Суд также запретил Тайлакову распоряжаться двумя принадлежащими ему внедорожниками, лодкой и садовым участком с летним домиком, на которые ранее был наложен арест в счет обеспечения возмещения ущерба местному бюджету. Бывшему главе муниципального образования предстоит возместить вред, причиненный преступлением. Если он не сделает этого добровольно в установленный судом срок, возмещение будет произведено за счет продажи арестованного имущества. Решение суда не вступило в силу.

Источник: Прокуратура НСО


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