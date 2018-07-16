Убили двумя выстрелами из оружия кота Снежка в Новосибирске

По требованию прокурора района возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными, сообщает сайт Прокуратуры НС. В ходе проверки выявлено, что 9 июля неустановленное лицо произвело два выстрела, предположительно из пневматической винтовки, в домашнего кота по кличке Снежок. Владелец животного обратился в ветеринарную клинику, однако спасти питомца не удалось. По результатам проверки прокурором района принято решение о направлении материалов прокурорской проверки по факту жестокого обращения с животными в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. 12 июля дознавателем отдела полиции №3 «Заельцовский» УМВД России по г. Новосибирску вынесено постановление о возбуждении уголовного дела в отношении неустановленного лица по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель), проводится расследование.