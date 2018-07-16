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Трамп: Отношения с Россией испортились из-за глупости США

На 16 июля намечена встреча Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки.

16.07.2018 Фото: pixabay Нет комментариев

Трамп: Отношения с Россией испортились из за глупости США

«Наши отношения с Россией никогда не были хуже благодаря многолетней глупости и тупости США и сегодняшней охоте на ведьм», — написал американский лидер в Twitter.

На понедельник намечена встреча Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки. В Кремле сообщали, что президенты намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT рассказал, что Москва рассчитывает на улучшение диалога с Вашингтоном.

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что «с нетерпением» ждет встречи со своим российским коллегой. При этом он не сомневается, что оппоненты его раскритикуют.

Общение двух лидеров
Лидеры России и США лично встречались дважды. В июле 2017 года президенты провели полноценные переговоры во время саммита G20 в Гамбурге, обсудив проблемы двусторонних отношений, сирийский и украинский кризисы.

В ноябре Путин и Трамп пообщались «на ногах» на саммите АТЭС в Дананге. Во время встречи они одобрили совместное заявление по Сирии. После этого главы государств несколько раз беседовали по телефону.

Мероприятие в Хельсинки станет первой полноформатной встречей лидеров двух стран без привязки к саммитам.

Источник: РИА Новости


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