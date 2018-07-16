Где нанять разнорабочих на день? З

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Добрый день. Подскажите, пожалуйста, где нанять разнорабочих на день? Знаю, что в Новосибирске есть места, куда приехал, договорился с работниками, увез на объект. А есть ли такие «рынки» в Бердске?

В основном, на таких рынках приезжие из ближнего зарубежья, но без разницы, главное, чтобы копали хорошо.