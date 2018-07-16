Третий день горит свалка в Бердске

Сегодня, 16 июля, продолжается борьба с пожаром на полигоне твердых отходов в Бердске.

Напомним, что вчера, 15 июля, «Курьер. Среда. Бердск» сообщал о дыме, поднимавшемся со свалки.

Сегодня, 16 июля, и. о. директора МУП «Спецавтохозяйство» Константин Лукреев рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что причиной возгорания стал поджог на старом, заброшенном участке, приготовленном для расчистки.

По его словам, сотрудники «Спецавтохозяйства» не раз замечали на том участке неизвестных личностей, нередко в состоянии опьянения. Сотрудники, начав тушение, нашли костер, от которого и загорелся весь участок.

— Там нечему было загораться самостоятельно. Старый участок, там все сухое было… Туда постоянно ходят разные люди с дач… Пикничок они себе устроили, в общем, — усмехнулся Константин Валерьевич.

Из-за жаркой погоды и ветра огонь разгорелся на площади около 300 квадратных метров.

Тушение пожара начали в воскресенье. Все осложнялось тем, что в выходной день не удалось вызвать необходимое количество людей и техники. Поэтому, первым делом, по периметру возгорания отсыпали «барьер» — земляной вал. Он не позволил пожару распространиться дальше.

Константин Лукреев сообщил, что сегодня вопрос с недостающими людьми и техникой решен — подключены все возможные резервы.

— Сегодня до 3 часов дня мы должны пожар полностью потушить, — озвучил планы Константин Валерьевич.

Кроме того, Константин Лукреев сказал, что на месте возгорания уже нет открытого огня. А на борьбу с пожаром вызваны два бульдозера, 2 фронтальных погрузчика и 15 самосвалов.

— Тушим пожар ударными темпами! — сказал Константин Валерьевич.