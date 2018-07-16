КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам большую 2-ю в ЦЕНТРЕ!!!
продам
продам
продам
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Школу и детсад в Южном построит Бердский строительный трест

Последнее письмо с фронта бойца Фёдора Усика

За сохранившийся у вас первый номер «Бердского Курьера» вручим кружку

Третий день горит свалка в Бердске

Треть малого бизнеса столкнулась с нарушениями в ходе проверок

Силуанов: Объявление о повышении пенсионного возраста случайно совпало с ЧМ-2018 по футболу

Объявления в газеты «Курьер.Среда.Бердск» и «Народ знает всё» можно подать онлайн

Апелляционный суд рассмотрит жалобу на увольнение экс-руководителя отдела СКР Бердска

Инструкция: Как купить качественные арбуз и дыню в Бердске

Обнаженную мертвую девушку нашли на железнодорожных рельсах в Коченевском районе

Последние комментарии

Июль 2018
M T W T F S S
« Jun    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  


Школу и детсад в Южном построит Бердский строительный трест

11 июля определился победителя аукциона на общая стоимость двух объектов – почти 700 млн рублей.

16.07.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер.Среда.Бердск Нет комментариев

Школу и детсад в Южном построит Бердский строительный трест

Школу и детсад в Южном микрорайоне Бердска построит к 2019-2020 годам

Определился победитель в аукционе на строительство детсада и школы в микрорайоне Южном. 11 июля комиссия единогласно проголосовала за единственного участника обоих аукционов. Победителем аукционов стал ЗАО «Бердский строительный трест».

Согласно контракту, компания приступит к строительству социальных объектов в июле этого года. У Бердского строительного треста есть большой опыт строительства школ и детских садов по Новосибирской области. Проект предусматривает, что здания школы и садика будут отвечать современным требованиям, при этом в строительстве будут использованы экологически чистые и безвредные стройматериалы.

Напомним, что к концу 2019 года в микрорайоне Южном Бердска построят детский сад, рассчитанный на 220 мест. Школа на 1100 мест должна быть введена в эксплуатацию уже в 2020 году. Образовательное учреждение будет состоять из четырех блоков и иметь актовый и спортивный залы, а также собственную локальную котельную.
Общая стоимость двух объектов – почти 700 млн рублей. Стоимость детского сада обойдется в 187 млн рублей.


Похожие записи

Тэги:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Четыре подростка отравились курительными смесями в Новосибирске Где нанять разнорабочих на день? З Меняю путевку в детсад

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Оформление и выдача автокредита.
Кредитно- страховое агентство Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика