Школу и детсад в Южном построит Бердский строительный трест

Определился победитель в аукционе на строительство детсада и школы в микрорайоне Южном. 11 июля комиссия единогласно проголосовала за единственного участника обоих аукционов. Победителем аукционов стал ЗАО «Бердский строительный трест».

Согласно контракту, компания приступит к строительству социальных объектов в июле этого года. У Бердского строительного треста есть большой опыт строительства школ и детских садов по Новосибирской области. Проект предусматривает, что здания школы и садика будут отвечать современным требованиям, при этом в строительстве будут использованы экологически чистые и безвредные стройматериалы.

Напомним, что к концу 2019 года в микрорайоне Южном Бердска построят детский сад, рассчитанный на 220 мест. Школа на 1100 мест должна быть введена в эксплуатацию уже в 2020 году. Образовательное учреждение будет состоять из четырех блоков и иметь актовый и спортивный залы, а также собственную локальную котельную.

Общая стоимость двух объектов – почти 700 млн рублей. Стоимость детского сада обойдется в 187 млн рублей.