Путин: Россия может гордиться ЧМ-2018 по футболу

Президент России Владимир Путин считает, что Россия может гордиться организацией чемпионата мира по футболу, пишет РИА Новости.

«Мы можем гордиться тем, как мы организовали турнир. Мы делали это и для наших болельщиков, и для всех любителей спорта во всем мире, и у нас получилось. Получилось во всех аспектах этого грандиозного события», — заявил Путин журналистам в кулуарах финала чемпионата мира ФИФА.

Чемпионат мира по футболу впервые проходил в России. Сборная Франции во второй раз в своей истории стала чемпионом, обыграв команду Хорватии в финале. Встреча, прошедшая в воскресенье в Москве на стадионе «Лужники», завершилась со счетом 4:2.