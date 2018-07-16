Видео допроса Pussy Riot после забега на поле ЧМ-2018: жалею, что сейчас не 37-й год!

Сразу после забега активистов Pussy Riot по полю в финале Чемпионата мира по футболу полицейские, как могли, объяснили двум участником перформанса, как эта шалость может повредить имиджу страны. В ответ парень отметил, что тоже за Россию, а девушка-модель просто кивала. 47news показывает видео этого яркого диалога.

Вечером 15 июля в помещении стадиона «Лужники» полицейские отчитали участников забега — парня и девушку — за несознательное поведение на столь ответственном мероприятии как ЧМ-2018.

47news: Полицейский отчитывает активистов Pussy Riot, выбежавших на поле во время финала ЧМ-2018 от Ivan Bunin на Rutube.

— Наручники мне сюда на обоих! Ты кто такая? …Я иногда жалею, что сейчас не 37-й год. Россия штрафные санкции платить будет ФИФА. Вы форму где взяли? — заканчивает вопросом сотрудник.

— Напрокат взяли, — отвечает молодой человек.

— Вы Россию подставили! Вы Россию обо…!

— Мы за Россию, так же как вы, если вы за Россию, — волнуясь, оппонирует молодой человек.

Напомним, что три девушки и один парень, одетые в полицейскую форму, выбежали на поле в конце матча между сборными Хорватии и Франции в финале Чемпионата мира — 2018. Игра ещё не закончилась, когда в помещении стадиона «Лужники» полицейские опрашивали и избавляли от формы участников забега.

Напомним также, что сразу после забега в «Твиттере» появилось сообщение: «Молния! Прямо сейчас — четверо участников Pussy Riot в финале Чемпионата Мира по футболу: «Милиционер вступает в игру» на поле Чемпионата Мира!»

Источник: http://47news.ru