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Видео допроса Pussy Riot после забега на поле ЧМ-2018: жалею, что сейчас не 37-й год!

Инцидент с участием Pussy Riot произошел 15 июля во время финального матча чемпионата мира по футболу. На 52 минуте финального матча 4 человека в форме полицейских выбежали на поле.

16.07.2018 Фото: eadaily.com 4 коммент.

Видео допроса Pussy Riot после забега на поле ЧМ 2018: жалею, что сейчас не 37 й год!

На 52 минуте матча на поле в полицейской форме выбежали четыре человека — три девушки и один молодой человек. Для того, чтобы вывести их, игру пришлось приостановить на две минуты

Сразу после забега активистов Pussy Riot по полю в финале Чемпионата мира по футболу полицейские, как могли, объяснили двум участником перформанса, как эта шалость может повредить имиджу страны. В ответ парень отметил, что тоже за Россию, а девушка-модель просто кивала. 47news показывает видео этого яркого диалога.

Вечером 15 июля в помещении стадиона «Лужники» полицейские отчитали участников забега — парня и девушку — за несознательное поведение на столь ответственном мероприятии как ЧМ-2018.

47news: Полицейский отчитывает активистов Pussy Riot, выбежавших на поле во время финала ЧМ-2018 от Ivan Bunin на Rutube.

— Наручники мне сюда на обоих! Ты кто такая? …Я иногда жалею, что сейчас не 37-й год. Россия штрафные санкции платить будет ФИФА. Вы форму где взяли? — заканчивает вопросом сотрудник.
— Напрокат взяли, — отвечает молодой человек.
— Вы Россию подставили! Вы Россию обо…!
— Мы за Россию, так же как вы, если вы за Россию, — волнуясь, оппонирует молодой человек.
Напомним, что три девушки и один парень, одетые в полицейскую форму, выбежали на поле в конце матча между сборными Хорватии и Франции в финале Чемпионата мира — 2018. Игра ещё не закончилась, когда в помещении стадиона «Лужники» полицейские опрашивали и избавляли от формы участников забега.

Напомним также, что сразу после забега в «Твиттере» появилось сообщение: «Молния! Прямо сейчас — четверо участников Pussy Riot в финале Чемпионата Мира по футболу: «Милиционер вступает в игру» на поле Чемпионата Мира!»

Источник: http://47news.ru


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    было бы эффектней, если бы пуськи голыми побегали! Попиарились опять… :-D

    Thumb up 2 Thumb down 5

  2. Аноним

    Россию позорит как раз то хамло, которое из себя власть за кадром строит. Только это хамло как обычно недостаточно образованно, чтобы знать, что за 37-ой годом был 38-ой год и вот такие князьки из грязи попали под тот же каток, который чуть раньше сами с упоением катили.

    Обмочить штанишки и получить пулю в затылок (в произвольной последовательности) — стандартная судьба таких «патриотов России».

    Thumb up 6 Thumb down 3

  3. Аноним

    вчера же появилось еще одно видео — пенсионный вопрос не перешибить никаким мундиалем )
    https://www.youtube.com/watch?v=FW5JiPHVxIs
    В Сеть выложили показательное видео, на котором россияне весьма нелестно отзываются о российском лидере Владимире Путине — при этом люди не особо стесняются в формулировках. «Он нам не президент. Он просто предатель народа». Избиратели Путина массово начинают осознавать, насколько сильно их одурачили», — говорится в подписи к видео.

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