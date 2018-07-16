Сборная Франции стала чемпионом мира по футболу

Футболисты сборной Франции завоевали звание чемпиона мира, обыграв в финале ЧМ-2018 национальную команду Хорватии, пишет Интерфакс.

Встреча, прошедшая на поле московского стадиона «Лужники» в воскресенье, завершилась со счетом 4:2 в пользу Франции.

Таким образом, сборная Франции стала двукратным чемпионом мира. Ранее она выиграла трофей в 1998 году.