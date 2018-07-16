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Сборная Франции стала чемпионом мира по футболу

Встреча, прошедшая на поле московского стадиона «Лужники» в воскресенье, завершилась со счетом 4:2 в пользу Франции.

16.07.2018 Фото: Reuters Один комментарий

Сборная Франции стала чемпионом мира по футболу

В финале Франция обыграла национальную команду Хорватии

Футболисты сборной Франции завоевали звание чемпиона мира, обыграв в финале ЧМ-2018 национальную команду Хорватии, пишет Интерфакс.

Встреча, прошедшая на поле московского стадиона «Лужники» в воскресенье, завершилась со счетом 4:2 в пользу Франции.

Таким образом, сборная Франции стала двукратным чемпионом мира. Ранее она выиграла трофей в 1998 году.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    дорого же обошелся России этот понтовый мундиаль…
    Одно повышение пенсионного возраста чего стоит, не говоря уж о росте налогов и необходимости теперь ежегодно содержать эти стадионы на миллионы рублей …

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