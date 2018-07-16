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За сохранившийся у вас первый номер «Бердского Курьера» вручим кружку

16 июля 2003 года вышел первый номер первой цветной газеты в Бердске.

16.07.2018 Фото: Курьер.Среда.Бердск Один комментарий

За сохранившийся у вас первый номер «Бердского Курьера» вручим кружку

Первый номер газеты «Бердский КурьерЪ»

Дорогие читатели! 16 июля 2003 года вышел первый номер первой цветной газеты в Бердске – «Бердский КурьерЪ». Позже газета стала называться «Курьер.Среда.Бердск». Если в вашем семейном архиве сохранился первый номер за 16 июля 2003, то мы ждем вас с ним в редакции, и мы вам вручим фирменную кружку «15 лет вместе». Спасибо!
Ждем вас по адресу: Бердск, ул.К.Маркса, 24, офис 2, с 9.00 до 18.00, с 16 по 20 июля.


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(1) Комментарий

  1. Поросёнок Пётр

    Ох ничего себе, как время-то идёт. Мои поздравления *DRINK* Первый номер припоминаю, не сохранил увы :( Зато в моём архиве есть более раритетные вещи касающиеся бердской прессы.
    В далёком уже 1992 году в Россию-матушку нагрянули новые времена и газетный рынок начало прорывать в том числе и наш, деревенский ;) Помимо традиционного «Ленинского пути», превратившегося в «Бердские новости» и относительно нового тогда «Свидетеля», появилось третье издание, «Частная газета», попытка выходцев из «Свидетеля» сделать новую газету с информационно-деловым уклоном нельзя назвать удачной и ныне про «ЧГ» помнят только хранители местной истории вроде меня 8)
    Эх, весёлые были времена https://thumb.cloud.mail.ru/thumb/xw1/ЧГ%201992.jpg?x-email=berdskfoto1%40mail.ru

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