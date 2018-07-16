За сохранившийся у вас первый номер «Бердского Курьера» вручим кружку

Дорогие читатели! 16 июля 2003 года вышел первый номер первой цветной газеты в Бердске – «Бердский КурьерЪ». Позже газета стала называться «Курьер.Среда.Бердск». Если в вашем семейном архиве сохранился первый номер за 16 июля 2003, то мы ждем вас с ним в редакции, и мы вам вручим фирменную кружку «15 лет вместе». Спасибо!

Ждем вас по адресу: Бердск, ул.К.Маркса, 24, офис 2, с 9.00 до 18.00, с 16 по 20 июля.