За сохранившийся у вас первый номер «Бердского Курьера» вручим кружку

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Ох ничего себе, как время-то идёт. Мои поздравления Первый номер припоминаю, не сохранил увы Зато в моём архиве есть более раритетные вещи касающиеся бердской прессы.
В далёком уже 1992 году в Россию-матушку нагрянули новые времена и газетный рынок начало прорывать в том числе и наш, деревенский Помимо традиционного «Ленинского пути», превратившегося в «Бердские новости» и относительно нового тогда «Свидетеля», появилось третье издание, «Частная газета», попытка выходцев из «Свидетеля» сделать новую газету с информационно-деловым уклоном нельзя назвать удачной и ныне про «ЧГ» помнят только хранители местной истории вроде меня
Эх, весёлые были времена https://thumb.cloud.mail.ru/thumb/xw1/ЧГ%201992.jpg?x-email=berdskfoto1%40mail.ru
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