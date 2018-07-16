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Апелляционный суд рассмотрит жалобу на увольнение экс-руководителя отдела СКР Бердска

Сергей Копырин считает свое увольнение незаконным. У него уже есть опыт восстановления в должности по суду.

16.07.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 3 коммент.

Апелляционный суд рассмотрит жалобу на увольнение экс руководителя отдела СКР Бердска

Сергей Копырин вернулся после суда на свою должность 6 февраля 2016 года

Назначена дата рассмотрения апелляционной жалобы Сергея Копырина, экс-руководителя следственного отдела по Бердску СКР, на незаконное, по его мнению, увольнение. Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» его адвокат Михаил Герасцын, судебное заседание состоится 26 июля. Рушение областного суда, признавшее увольнение легитимным, вступило в силу 14 июня. И в течение месяца после этого по закону есть возможность апеллировать.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 8 мая Центральный суд Новосибирска согласился с доводами Следственного комитета и отказался восстанавливать Копырина в должности, на чем настаивал сам уволенный.

Сергей Копырин считает свое увольнение незаконным и по процедурным причинам (фактически отстранен от дел 26 марта, а увидел приказ только на суде 16 апреля), и по фактическим. Предъявленные ему претензии в неисполнении служебных обязанностей не имеют под собой основание. Об этом свительствует тот факт, что отдел Следственного комитета, возглавляемый Копыриным, всегда занимал ведущие позиции среди подразделений СКР региона.

Два года назад, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Сергею Анатольевичу удалось по суду восстановиться в должности. Тогда глава СКР Александр Бастрыкин подписал приказ на основании информации о том, что Копырин критиковал руководство за необоснованные проверки, которые якобы возникли из-за уголовного дела против бердского бизнесмена Виктора Голубева, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Предполагалось, что к этому «приложил руку» депутат Госдума Александр Карелин. Напомним, что на этот раз он возглавил инициативную группу по выдвижению кандидатом в губернаторы Андрея Травникова.

В начале 2016 году после увольнения Копырина его кресло занимал Константин Попов.

Сергей Копырин возглавлял бердский следственный отдел с момента образования СК РФ в 2011 году. Под его началом раскрыт и доведен до логического завершения целый ряд громких дел: например, взятка мэра Ильи Потапова, коррупционные преступления в администрации Бердска.

Копырин имеет награды от руководителя СК РФ Александра Бастрыкина, в том числе за безупречную службу в органах следствия.

Уже 4 месяца кресло руководителя бердского отдела СКР пустует. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», до сих начальника не назначили. Его обязанности выполняет в должности и. о. заместитель Вера Шаванова.


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(3) Комментариев

  1. Галыч

    Если человек грамотный в правовом вопросе, считает, что было беззаконие, только пожелание: стойкости, терпения и удачи.

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  2. Аноним

    Если такой поборник справедливости, то шёл бы в участковые, поближе к народу… :-D

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  3. Аноним

    хватит уже цыплятся за соломинку никто непоможет натворил видать делов,только вот надо озвучить каких пусть люди знают зачем скрывать как он он нарушал законы

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