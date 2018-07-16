Обнаженную мертвую девушку нашли на железнодорожных рельсах в Коченевском районе

По словам читательницы группы Инцидент.Новосибирск, 14 июля в районе Шагалово Коченевского района Новосибирской области была найдена обнаженная девушка на железнодорожных путях, сбита на смерть, лицо сильно повреждено. Брюнетка, на запястье левой руки татуировка «Сова», также на теле имеются еще татуировки, распознать пока не возможно. В данный момент девушка не опознана, находится в морге.