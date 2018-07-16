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Обнаженную мертвую девушку нашли на железнодорожных рельсах в Коченевском районе

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Обнаженную мертвую девушку нашли на железнодорожных рельсах в Коченевском районе

Брюнетка, на запястье левой руки татуировка «Сова», также на теле имеются еще татуировки, распознать пока не возможно. В данный момент девушка не опознана, находится в морге.

16.07.2018 Фото: Курьер.Среда.Бердск Нет комментариев

Обнаженную мертвую девушку нашли на железнодорожных рельсах в Коченевском районе

Железная дорога — место повышенной опасности

По словам читательницы группы Инцидент.Новосибирск, 14 июля в районе Шагалово Коченевского района Новосибирской области была найдена обнаженная девушка на железнодорожных путях, сбита на смерть, лицо сильно повреждено. Брюнетка, на запястье левой руки татуировка «Сова», также на теле имеются еще татуировки, распознать пока не возможно. В данный момент девушка не опознана, находится в морге.


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