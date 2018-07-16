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Некрещенных младенцев будет отпевать РПЦ

Раньше у Церкви не было возможности отпевать некрещеных младенцев. Теперь станет обязательным утвержденный Священным синодом чин отпевания некрещеных младенцев.

16.07.2018 Фото: pixabay.com 2 коммент.

Некрещенных младенцев будет отпевать РПЦ

В РПЦ будут отпевать некрещенных младенцев

Для всех приходов Русской православной церкви станет обязательным утвержденный Священным синодом чин отпевания некрещеных младенцев, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков, передает РИА «Новости».

«Как вы знаете, раньше у Церкви не было возможности отпевать некрещеных младенцев. Бывает, что они рождаются на свет мертвыми, бывает, что в первые часы или дни скоропостижно умирают в силу разных обстоятельств, выходящих за рамки человеческих возможностей. Конечно, скорбящие родители приходят в храм и просят священников совершить хоть какой-то чин над умершими, ищут собственного утешения», — сказал Волков.

Он отметил, что понимание состояния души умершего младенца с богословской стороны до конца не определено, так как существуют разные точки зрения касательно данного вопроса.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    «Раньше у Церкви не было возможности отпевать некрещеных младенцев. Теперь станет обязательным утвержденный Священным синодом чин отпевания некрещеных младенцев.»

    Русские обнищали, сверх доходы попов начали падать.

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  2. дима

    такой доход мимо кассы

    Thumb up 1 Thumb down 0

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