Последнее письмо с фронта бойца Фёдора Усика

Своего отца Валентин Усиков помнит смутно. Когда Федора Усика провожали на фронт, было ему всего 4 года. Мама рассказывала, что когда от железнодорожной станции уходил состав с новобранцами на войну, он подбирал с земли камушки и кидал ими в отправляющийся эшелон. Но сам он этого не помнит.

Федора Усика призвали на фронт 25 августа 1942 года из Багана Новосибирской области. Было ему тогда 45 лет. Федор Яковлевич умер от ран 20 сентября 1943 года. Похоронен в поселке Рыбач Тосненского района Ленинградской области. Лишь в 80-е годы внучке фронтовика удалось разыскать захоронение дедушки в 22 км от Ленинграда. Он покоится в братской могиле вместе со 112 погибшими защитниками Отечества.

Был у Федора Яковлевича старший брат. Жил он в Павлодаре. Его тоже призвали на фронт. Погиб на поле сражения вслед за младшим братом через три месяца.

По словам Валентина Федоровича, в последнем письме с фронта отец прислал фотографию. Именно благодаря ей он знает, как выглядел отец. Фотография и сейчас хранится у бердчанина вместе с копией похоронки.

История семьи Федора и Марии Усиков началась на Украине. В 30-е годы они собрали свой нехитрый скарб, сгрузили его на телегу, посадили рядом дочь и отправились в Павлодар. В поисках лучшей жизни. Но до заветной цели не добрались. Возле Багана лошадь пала. И сами Усики были чуть живые. Остались жить здесь. Обжились, обзавелись еще четырьмя детьми. Последний ребенок, дочь, родилась в 1941 году.

Федор Усик ушел на фронт. Его супруга, Мария Максимовна, чтобы прокормить детей, работала грузчиком на элеваторе. Было очень тяжело и голодно. Она решила отправить Валю к своей старшей дочери в Павлодар. У старшей сестры Валентин жил до 16 лет. Но о матери не забывал. По возможности навещал ее. Денег на проезд не было, так добирался до Багана, прицепившись к вагону товарняка.

В 16 лет Валентин начал самостоятельную жизнь. Поступил в новосибирское ФЗО. Затем уехал работать в Иркутскую область, но вскоре вернулся в Павлодар, где и встретил свою вторую половинку. Здесь семья и жила до того времени, пока остро не встал вопрос возвращаться на Родину. Уехали дети, и Валентин Федорович вместе с супругой вслед за ними. Сначала жили в Саянске Иркутской области. 11 лет назад перебрались в Бердск. Вместе с дочерью и зятем купили участок в поселке Вега, построили двухэтажный дом. Сейчас с ними живут еще и два внука — места хватает всем.

Наверное, прочтя историю семьи, читатели зададутся вопросом, почему у сына и у отца разные фамилии. Более того, Мария и Федор носили фамилию Усик, а все их дети были записаны Усиковыми. Поэтому в свое время Валентин Федорович так и не подтвердил тот факт, что его отец погиб на Великой Отечественной войне, для того чтобы попасть в разряд «детей войны». Нужно было собирать справки, идти в суд. Но супруга Валентина Усикова сказала, что не нужно на это тратить время и силы, которых осталось не так много. Мол, не жили богато, нечего и начинать.