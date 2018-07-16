Инструкция: Как купить качественные арбуз и дыню в Бердске

Каждое лето увеличивается, хотя и незначительно, количество инфекционных заболеваний в Бердске. И нередко причиной тому может стать употребление в пищу недостаточно промытых овощей и фруктов, в том числе дынь и арбузов, отметила главный специалист-эксперт бердского отдела Роспотребнадзора Надежда Иванова.

Затаившиеся болезни

Вместе с сочной мякотью арбузов и дынь в организм могут проникнуть возбудители таких заболеваний как дизентерия, сальмонеллез, инфекции, вызванные условно патогенной флорой. А также острый гепатит А, энторовирусная инфекция.

Основные признаки острых кишечных инфекций — повышение температуры, боли в животе, тошнота, рвота, жидкий стул, озноб. И, конечно, заболевший испытывает сильную слабость.

Если у вас появились эти симптомы, ни в коем случае не занимайтесь самолечением, а сразу направляйтесь к доктору, так как принимаемые вами лекарства могут только приглушить болезнь, и вы будете оставаться опасным для окружающих в плане их заражения инфекцией.

Арбуз обдайте кипятком

Чтобы инфекционные заболевания не испортили вам лето, придерживайтесь некоторых правил.

Перед приемом пищи тщательно мойте руки. Следите, чтобы это же делали дети и ни в коем случае не ели немытые овощи и фрукты.

Перед употреблением дынь и арбузов тщательно промойте их с мылом и обязательно обдайте кипятком. Никогда не покупайте резаные дыни и арбузы, тем более не пробуйте их на базаре, как и другие фрукты.

Правила покупки

Арбузы и дыни следует приобретать в специальных местах размещения объектов сезонной торговли бахчевыми культурами. Такие места торговли утверждаются органами местного самоуправления и размещаются, как правило, на территории или возле официально зарегистрированных рынков и мини-базаров.

Объект торговли должен иметь вывеску с полной информацией о наименовании юридического лица (имени предпринимателя), с указанием юридического адреса, а также режима работы торговой точки. Продавец обязан обеспечить наличие четко оформленных ценников на реализуемые товары с указанием наименования товара, его сорта, цены за вес или единицу товара, подписи материально ответственного лица или печати организации, даты оформления ценника.

Согласно санитарным правилам продажа бахчевых культур навалом с земли не допускается. Для временного хранения и реализации должны быть оборудованы специальные настилы, подтоварники, стеллажи. Не допускается реализация бахчевых частями и с разрезами. При разрезании и последующем хранении в ненадлежащих гигиенических условиях с загрязненной поверхности кожуры, грязного разделочного инвентаря, рук продавцов, с частицами пыли, летающими насекомыми в толщу мякоти могут быть занесены микроорганизмы, в том числе условно патогенные и патогенные, способные вызывать различные пищевые бактериальные отравления и острые кишечные инфекционные заболевания.

У продавца в обязательном порядке должны быть документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность продукта. Потребитель вправе потребовать у продавца документы на продукцию. И если тот, в свою очередь, предъявить их отказывается, то покупать такой арбуз или дыню не стоит.

Продавцы организаций мелкорозничной сети должны соблюдать все общие гигиенические требования: содержание торгового места и прилегающей территории в чистоте, своевременный вывоз мусора и пищевых отходов, прием и реализацию пищевых продуктов с документами, подтверждающими их происхождение, качество и безопасность. Продавцы обязаны иметь личные медицинские книжки, проходить в установленном порядке медосмотры и гигиеническую подготовку, работать в чистой санитарной одежде, соблюдать правила личной гигиены.

А есть в тебе нитраты?

Короме инфекционных заболеваний потребитель может подвергнуться риску отравиться нитратами. Проверить, есть ли в ягоде ядовитые добавки, можно и в домашних условиях.

Качественный арбуз, опущенный целым в емкость, всплывет, с нитратами пойдет ко дну.

Срез арбуза без нитратов будет неровным, с крупинками. Гладкий яркий срез говорит о высоком содержании нитратов. Крупные желтоватые или белесые прожилки в мякоти – признак перенасыщения удобрениями.

Если срез арбуза на свету отливает фиолетовым, откажитесь от его употребления.

И еще простой способ. Мякоть арбуза поместите в емкость с водой. Минут на 15-20. Если вода помутнеет, это знак того, что арбуз можно есть без опаски, если окрасится в яркий розовый и ли красный цвет, откажитесь от его употребления. Такой арбуз содержит нитраты.

Звучит?

У поклонников самой большой ягоды есть свои способы выбирать вкусный и спелый плод. Прислушаемся к их советам.

На арбузах не должно быть трещин, вмятин и царапин, через которые могут проникнуть болезнетворные микробы.

Арбуз должен иметь равномерную окраску, яркие контрастные полосы, что говорит о его спелости.

Блестящую корку спелого арбуза можно поцарапать, но не проткнуть пальцем.

Если вы потерли корку пальцем и учуяли запах свежей травы — арбуз неспелый.

Арбузный хвостик должен быть высохшим — это говорит о его спелости.

Лучше всего приобрести арбуз среднего размера. Маленький может быть недозревшим, а большой напичкан нитратами.

Постучите по арбузу кулаком — созревшие плоды звучат звонко, а недозревшие — глухо.

Оказываются арбузы делятся на «девочек» и «мальчиков». У «девочек» нижняя часть плоская с большим коричневым кружком, у «мальчиков» — выпуклая, с маленьким кружком. Так вот, «девочки» вкуснее и в них меньше семечек.