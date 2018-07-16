«Курьер.Среда.Бердск»: 15 ярких лет вместе!

16 июля газете «Курьер.Среда.Бердск» исполнится 15 лет. Многие из наших читателей с нами с первого номера! Мы благодарны вам и зовем вас с нами в следующую пятилетку!
«Курьер.Среда.Бердск» — 15 лет!
16 июля 2003 года в Бердске вышла первая цветная газета. Тогда еще со старым названием «Бердский КурьерЪ». В 2006 году издание переименовали в «Курьер.Среда.Бердск».
Миссия газеты «Курьер.Среда.Бердск»
«Мы не навязываем читателям собственную и никакую иную точку зрения на окружающую действительность. Развивая социально-ответственный бизнес, мы стремимся к формированию активного, неравнодушного, заинтересованного в демократизации общества и улучшении качества жизни читателя».
ЛЕГКОСТИ БЫТИЯ НЕ ОБЕЩАЕМ
Галина
Коморникова,
главный редактор
Оглядываешься назад, и кажется: много — 15 лет твоей жизни в судьбе газеты, выживания в сложных условиях рынка, точнее, в условиях его отсутствия, сотни героев и событий, а если перевести годы в более точную цифру, то 5470 дней выходит «Курьер. Среда. Бердск». Не так уж и много. Достигли лишь подросткового возраста, когда организм атакуют гормоны взросления. За 131 тысячу часов газета успела сменить название, несколько раз стать лучшей газетой России, покорить интернет, вырастить журналистов для коллег-конкурентов, пережить несколько кризисов, заставить своим ярким появлением 16 июля 2003 года ввести цветность другие бердские издания, нажить за эти годы поклонников и ненавистников, собрать сотни тысяч рублей на благотворительность, помочь многим бердчанам, вселяя надежду на то, что выход есть всегда, даже в самых безнадежных ситуациях. Изменилось за 15 лет многое – Бердск, Россия и мир. Менялись и мы. Но неизменным оставалось наше желание сделать жизнь бердчан лучше, свободнее, качественнее. Выбор – служить маммоне или читателям – сделан много лет назад. С полной уверенностью говорю, что он тоже оставался неизменным. Менялись люди, создающие «Курьер», кто-то ушел, но большая часть служит названным принципам и сегодня.
Я благодарна всем, кто был, — вы подарили бесценный опыт верности и предательства, честности и трусости, подлости и мужества. Все, что не убивает, делает нас сильнее. Низкий поклон тем, кто есть. Преодолевая жесточайший экономический кризис, вы выпускаете новости и истории, которые нужны нашим читателям, продвигаете с помощью рекламы бизнес наших партнеров. Люблю всех читателей: не вы — я могла бы смалодушничать, уйдя из медиа. Не скрою, порывы возникали. Я преклоняюсь перед нашими партнерами, которые приходят с рекламой или продают газету — вы сильные личности, создающие настоящую Россию. Не знаю, что будет со страной, с миром… Знаю, что мы будем, пока есть команда, читатели и партнеры. Мы будем, пока есть талантливые журналисты. Мы будем, пока мы вам нужны. Осознание синергии от интернета и печати с нами давно. Тут все идет гармонично. Пока. Поэтому вписываем в планы новые цели — влить в наши «жилы» кровь молодых и желающих учиться журналистов и рекламистов, экспериментировать с форматами, оставляя лучшее, идти вперед, не боясь оглядываться назад. Спасибо всем и за все! Стартуем в новую пятилетку. И вас зовем с нами. Готовы?! Легкости бытия не обещаем, но неформата и преодоления хватит на всех!
КУРЬЕРОВЦЫ
Команда, которая делает газету для
неравнодушных людей
Награды «Курьер.Среда.Бердск»
По итогам 2016 года газета «Курьер.Среда.Бердск» вошла в «Десять лучших газет России» конкурса «Десять лучших газет России», проводимого Союзом журналистов России.
По итогам 2015 года газета вошла в «Десять лучших газет России» конкурса «Десять лучших газет России», проводимого Союзом журналистов России.
В апреле 2011 года в главной номинации «Лучшая региональная газета» Всероссийского конкурса «Лучшая региональная газета 2010» газете «Курьер.Среда.Бердск» присуждена главная награда — Золотая медаль.
В мае 2008 года в главной номинации «Лучшая региональная газета 2007» Всероссийского конкурса «Лучшая региональная газета 2007» газете «Курьер.Среда.Бердск»
присуждена высшая награда. Газета стала лучшей региональной газетой в России 2007 года.
В мае 2008 года в главной номинации «Лучшая региональная газета 2007» Всероссийского конкурса «Лучшая региональная газета 2007» газете «Курьер.Среда.Бердск» присуждена высшая награда. Газета стала лучшей региональной газетой в России 2007 года.
В апреле 2012 года в номинации «Лучшая акция» Всероссийского конкурса «Лучшая региональная газета 2011» газете «Курьер.Среда.Бердск» присуждена Бронзовая медаль.
В апреле 2012 года в номинации «Лучшая детская страничка» Всероссийского конкурса «Лучшая региональная газета 2011» газете «Курьер.Среда.Бердск» присуждена Золотая медаль.
В апреле 2012 года в номинации «Лучшая обратная связь с читателями» Всероссийского конкурса «Лучшая региональная газета 2011» газете «Курьер.Среда.Бердск» присуждена Бронзовая медаль.
В апреле 2011 года в номинации «Лучший интернет-сайт» Всероссийского конкурса «Лучшая региональная газета 2010» газете «Курьер.Среда.Бердск» присуждена Бронзовая медаль за сайт www.kurer-sreda.ru
В апреле 2011 года в номинации «Лучшая обратная связь с читателями» Всероссийского конкурса «Лучшая региональная газета 2010» газете «Курьер.Среда.Бердск» присуждена Бронзовая медаль.
«Курьер.Среда.Бердск»: 15 ярких лет вместе!
Елена Лапина,
начальник отдела рекламы
— «Курьер» для меня — важная часть жизни. За 15 лет наша газета стала толще. Это радует. За это время ИД «БукЪвица» расширил свои возможности и прирос газетой «Народ знает все», журналом «Парад», сайтом «Курьер.Среда.Бердск». «Курьер» отличает яркая индивидуальность в дизайне и способ подачи информации. Мы идем в ногу со временем. Вкладывая в свое дело профессиональные навыки и душу, мы имеем достойный результат. Мне часто говорят наши рекламодатели: «Вы очень сильная газета, и вас очень не хватает в Новосибирске»! Я благодарна нашим рекламодателям. Мы креативим и вместе рождаем уникальные идеи, которые приходятся по вкусу нашим читателям. Они вдохновляют нас, а мы их.
Анатолий Малышев,
ведущий дизайнер
— 15 лет говорит о том, что мы укоренились. Наш коллектив учился у ведущих российских независимых СМИ, и уровень «Курьера» достаточно высокий, о чем говорят многочисленные награды и востребованность у читателей. Сила нашей организации в профессионализме сотрудников, благодаря этому достигнут высокий результат. В будущем «Курьер» не исчезнет, как и театр, люди будут покупать газету и наслаждаться. Возможно, информация будет передаваться новым способом, через чипирование. Желаю процветания!
Анастасия Солодкова,
выпускающий редактор «Курьер. Среда. Бердск»:
— Самым важным за 15 лет существования газеты, а теперь уже и конвергентной редакции, считаю тот факт, что «Курьер» не просто выжил, но и вполне счастлив и перспективен. Это и достижение, и стимул одновременно. Успокаиваться и почивать на лаврах лучшей газеты России некогда. Каждый день — поток новостей, буря эмоций, водоворот неожиданных встреч. Не сомневаюсь, что сотрудники редакции выдержат еще как минимум 15 лет такого темпа, оставаясь интересными читателям. Всем нам желаю насыщенной жизни и неуспокоенности. Читайте и будьте в курсе!
Елена Белоусова,
копирайтер
— Кажется, еще вчера меня послали в музей сделать новость об открытии выставки. Я пришла, и у меня не получились фото: их, в принципе, не было, потому что я не настроила фотоаппарат. До «Курьера» у меня не было опыта работы в редакции, но за 15 лет я научилась писать тексты и фотографировать. Когда рядом люди, которые каждый день осваивают новые медиатехнологии, то и ты сам пытаешься соответствовать. Главное, чего добился «Курьер.Среда. Бердск» за годы работы, — доверие читателей. Миссия «Курьера», на мой взгляд, не только в информировании и освещении городских событий, но и в помощи. Людям, попавшим в трудную ситуацию, детям с неизлечимыми болезнями. Приятно, что газету любят, посвящают ей частушки. Я желаю «курьеровцам» неиссякаемой творческой энергии, душевной стойкости и оптимизма. 15 лет — немалый срок. Так держать!
Алина Дербенева,
начальник отдела распространения
— Я в «Курьере» 10 лет, и он настолько плотно вошел в мою жизнь, что даже в отпуске продолжаются звонки от рекламодателей, и я с нетерпением жду новый номер. За это время у «Курьера» появилась электронная версия, мы разместились в соцсетях. Актуальные темы, новые проекты и, главное, независимость издания заслужили доверие и популярность среди читателей. В честь юбилея желаю коллегам здоровья и позитивного настроя. «Курьеру» — охватывать новые территории Новосибирской области. А лет этак через 115 «Курьер» в электронном виде будет читать весь мир.
Галина Панчева,
журналист
— Работая журналистом, каждый день узнаешь что-то новое, наверное, подобное редко найдется в другой профессии. Мы активно участвуем в жизни горожан и болеем за них всей душой. Мы всегда открыты для читателей. Знаем их чаяния и горести. Всегда стараемся помочь найти выход из различных ситуаций. И бердчане давно об этом знают. За годы работы «Курьер» помог сотням людей. Дорогого стоит услышать из уст читателей: «Спасибо!». Это самая лучшая оценка работы журналиста. Нашему изданию — процветания и развития.
Надежда Гололобова,
офис-менеджер
— Работаю в газете 8 лет. Общение с людьми приносить мне радость. Наши читатели и рекламодатели отмечают, что «Курьер.Среда.Бердск» раскрывает темы, о которых другие издания умалчивают и обходят их стороной. Именно поэтому она популярна и любима среди горожан. Двери редакции не закрываются в день выхода газеты. Подписчики с 7.30 ждут с нетерпением свежий выпуск. Жители Бердска просят вернуть купон «Задай вопрос». Мне комфортно работать в дружном, позитивном коллективе. Желаю отметить 15- летие творческими успехами, увеличением тиража и, соответственно, увеличением количества читателей и почитателей! Я от всей души желаю сотрудникам крепкого здоровья, семейного счастья, новых профессиональных достижений! Пусть наградой за труд станет признание читателей: добрые слова и благодарные отзывы!
Николай Попов,
дизайнер-верстальщик
— В «Курьере» я работаю 10-й год. Пришел, понравилось. Работа творческая. Каждый день узнаешь что-то новое. Мне нравится творить и создавать. За годы газета стала более стильной, что замечают и жюри, и читатели. Секрет успеха нашего издания в постоянном развитии. Я и дальше желаю лучшей газете развиваться. Быть быстрее, выше, сильнее!
Наталья Русакова,
руководитель дополнительного офиса в Искитиме
— «Курьер.Среда.Бердск» — это моя любимая работа. За такой длительный срок многие рекламодатели стали моими друзьями. Мне нравится помогать людям продвигать свой бизнес. Я думаю, что будут процветать наши рекламодатели и клиенты, значит, будем процветать и мы, в этом вопросе все взаимосвязано. «Курьер» отличает от других газет твердая жизненная позиция — журналисты не боятся поднимать злободневные темы, задавать неудобные вопросы. За годы работы газета помогла очень многим людям, благодаря этому сдвинулись с мертвой точки проблемы, которые не решались годами. Уважаю нашего руководителя Галину Владимировну за мудрость и дальновидность, желание учиться новому и учить этому других. благодаря ей мы идем в ногу со временем, проявляем гибкость и умение работать в меняющихся обстоятельствах.
Евгений Шестернин,
мэр Бердска:
— Мне очень симпатичен подход, когда редакция берет на себя идею создания некоего альянса городского сообщества, готового решать проблемы. Ни в одном городе нет такого, чтобы ежегодно издавали фотоальбом выпускников. Это дает возможность нашим юным гражданам, выходя в большую жизнь, открывать альбом и понимать, что они бердчане. Совместно с «Курьером» выпускаем уникальную книгу по истории Бердска к дню рождения города, основываясь на архивных материалах. И она является по истине семейным альбомом, в котором отражается эпоха всей страны. Еще один уникальный проект с редакцией — «Книжка-малышка», которые мы дарим нашим роженицам. В сборнике есть не только стихи с иллюстрациями бердских авторов, но и полезные советы молодым мамам. За это я вам очень благодарен. В газете «Курьер. Среда. Бердск», есть острые сюжеты, но она является
площадкой для диалога, для выражения мнений. Конечно, хочется позитива. Я не имею ввиду отсутствия критики. Хотя и критиковать можно по-разному — с подсказкой. Я хотел бы пожелать, чтобы газета следовала этому. Даже если в жизни что-то не получается, мы должны стоять на позитивной позиции — подавать руку в любой ситуации, с уважением относиться друг к другу. И журналисты могут помочь сделать этот мир добрее. Хочу пожелать «Курьеру» творческих успехов, несмотря на то, что они у него есть, благодарных читателей, от которых и зависит успех. Человек не может жить без семьи и дома. У журналиста нет нормированного рабочего дня. Но желаю, чтобы у каждого из вас было место, где вы ощущали бы моральный комфорт, где вам было бы тепло и уютно, где вас любят и ждут. Всем сотрудникам редакции желаю личного счастья.
фотогалерея
Газету читаю с первого номера
А таких номеров было 757
Галина Заковряшина,
заведующая центральной бердской детской библиотекой
— 15 лет читаю «Курьер». За долгие годы она стала одной из основных газет нашего города. Главная отличительная черта — оперативность, информация публикуется из первых уст. Много конкурсов рисунков, фотографий, обеспечивающих обратную связь с читателями. Вы уделяете внимание проблемам детей, поднимаете вопросы важности детского и семейного чтения. Не останавливайтесь на достигнутом! Растите дальше. Пусть вас любят читатели не только как профессионалов, но и как хороших, замечательных людей.
Ульяна Коваль,
ведущая мероприятий
— Мне нравится, что «Курьр.Среда.Бердск» поднимает проблемы нашего родного города, освящает события Бердска, пишет о бердчанах. Много уникальной информации, про наши улицы или прошлое, чего я раньше не знала. Нравится, что много различных фотомарафонов, где можно увидеть своих знакомых. Ежегодно отслеживаю конкурс «Бердская красавица». Здорово, что победительницы красуются на огромном календаре в офисах. Пусть всегда в газете будут полезные советы, гороскоп и рецепты вкусных блюд. Долгих лет вам. Хочется, чтобы наши дети тоже с удовольствием читали печатные издания, как и старшее поколение.
Елизавета Егорова, руководитель музея школы №2
— Еженедельно читаю новый номер вашей газеты. Особенно интересны исторические публикации и статьи о дачах. Моим внукам нравится детская страница в «Курьере». Они с удовольствием разгадывают кроссворды. Я желаю вам оставаться такими же как вы сейчас. В меру рекламы, есть конкурсы и информационные статьи. Будьте такими же интересными и разнообразными.
Елена Баталова, заведующая бердским роддомом
— «Курьер.Среда.Бердск» — прекрасная газета. В ней собраны актуальные новости, важная информация о городе. Благодаря еженедельнику мы узнаем, что произошло и что будет. Фотомарафоны интересны, с участием детишек снимки всегда смотрю. Больше позитивных статей. Пишите про людей, достигших успеха в различных областях: спорте, науке, здравоохранении.
Татьяна Югова, директор магазина «Оптики»
— Мне нравится «Курьер» свежей информацией, как горячие пирожки. С большим интересом прочитываю где, что произошло в Бердске, изучаю новинки и акции, смотрю, куда можно пойти. Классно, что много конкурсов. Новых и интересных! Печатайте и дальше информацию, куда можно пойти на выходные с детьми и как провести время взрослым. Процветайте! Пусть вас читают!
Василий Сорокин, фронтовик
— Как только принесу домой «Курьер» — прочитываю от и до. Газета очень хорошая. Мне все в ней нравится. Она такая официальная. В ней много полезной, житейской информации черпаешь. Желаю счастья, здоровья,успехов.
Марина Янеева, заведующая сектором просветительской работы бердского историко-художественного музея
— «Курьер.Среда.Бердск» — лакмусовая бумажка состояния городского сообщества. Вы пробуждаете неравнодушие. Бывает, материалы вызывают неприятие, иногда отторжение, но они заставляют людей не просто ежедневно тихонечко возмущаться, а осознать, что происходит и понять свою позицию. И, возможно, отважиться на действия для решения насущного вопроса. Очень подкупают и вызывают безусловное уважение проекты, посвященные сохранению истории Бердска. «Курьер» — одно из немногих изданий, которое черпает личную информацию у людей. Публикации бережно вырезаются, складываются в папочку, хранятся в музее как историческое пособие для последующих поколений. Не теряйте вдохновения и верьте, что все проблемы преодолимы.
Нина Мельникова, пенсионерка
— Мне в «Курьере» очень нравятся первые страницы. Яркие, красочные и злободневные. С удовольствием читаю колонку главного редактора, где Галина Коморникова высказывает свое критичное, прямолинейное мнение по разнообразным вопросам. Мне нравится читать в газете очерки старожилов. Всегда просматриваю фотомарафоны с ребятишками. Всем работникам «Курьера» желаю доброго здоровья. Пусть коллектив остается дружным.
Евгений Карпов, начальник отдела кадров и воспитательной работы 5 отряда федеральной противопожарной службы по НСО
— Газета «Курьер» прочно вошла в жизнь бердчан. Мы в отряде не только внимательно изучаем статьи в «Курьере», но и вырезаем статьи о пожарных и бережно храним их в альбоме. Важно, что в газете регулярно освящаются вопросы противопожарной безопасности. С интересом читаю о простых людях, помогающих горожанам в тяжелых ситуациях. Главное, что отличает издание от других — оперативность. Желаю творческих успехов и преданных читателей.
Елена Исламова, директор Городского центра культуры и досуга
— Газету «Курьер.Среда.Бердск» отличает особый подход к городским проблемам и собственный взгляд на их решение. Моя любимая рубрика — колонка редактора, где Галина Коморникова высказывает свое личное мнение по поводу злободневных тем. Мне хотелось бы, чтобы в газете вы рассказали на примере бердчан, какие ценности и как прививаются в семье. Кто в семьях держатель традиций. Насколько важны совместные обеды в выходные дни и походы в театр. На страницах газеты показывайте, как решаются проблемы благоустройства в других российских городах. «Курьеру» больше подписчиков и процветания!
Татьяна Пучкова, руководитель исполкома МО «Единая Россия»
— «Курьер.Среда.Бердск» за годы стала более читаемой и любимой. Редакция — команда профессионалов. Вы следите за ситуацией, держите руку на пульсе жизни города и страны. Вы все время находите что-то новое. Фотомарафоны с удовольствием просматриваю. Восхищаюсь тем, что подрастающему поколению вы уделяете особое внимание. Публикуете в газете и на сайте фотографии выпускников и посвящаете им журналы. Желаю здоровья и улыбок. Оставайтесь такими же позитивными и справедливыми. Спасибо редактору Галине Коморниковой за то, что она есть, за ваш замечательный коллектив. Дальнейших интересных проектов. Неиссякаемой вам творческой энергии.
Надежда Москвина, директор ООО «СВ-Автолайн»
— В газете «Курьер.Среда. Бердск» содержится оперативная и разнообразная информация. Это позволяет ориентироваться и быть в курсе событий города, страны, мира. Хотелось бы, чтобы на страницах газеты вы больше писали о достижениях и успехах людей, организаций и предприятий Бердска. Оставайтесь такими же оперативными и интересными. Финансового благополучия и развития!
Виктор Осин, председатель Совета директоров БЭМЗа:
— «Курьер. Среда. Бердск» — одно из немногих СМИ, имеющих свою позицию. Издание не изменяет ей и остается действительно независимым. А таких у нас очень мало. Я это ценю. Многие годы каждый мой день начинается с просмотра новостей на информационных сайтах. И в числе первых «Курьер». Так я узнаю, что происходит в Бердске. Я понимаю, что за информационной лентой или газетой стоит большой труд целой команды, которая в «Курьере», безусловно, профессиональная. Желают изданию не сдавать лидерские позиции, быть по-прежнему интересным и оперативным. Успехов вам!
Тамара Лапина, почетный гражданин Бердска
— У«Курьера» собственная, особая позиция, статус и взгляд. Мы можем согласиться или не согласиться, порадоваться или огорчиться, где-то даже возмутиться. Но такова жизнь, она разная и редакция газеты освещает ее со всех сторон. Ваши награды и широкая читательская аудитория подтверждают ее популярность и злободневность. Пусть в «Курьере» будет постоянная рубрика «Культура и образование». Находите новые интересные способы подачи информации, творческого вам подхода и вдохновения!
Сергей Бессонов, лидер бердского отделения КПРФ:
— Газета «Курьер» выполняет важную информационную роль при минимуме зависимости от администрации и прочих административных органов. Она дает ту информацию, которую считает нужной. Из пожеланий: хотелось бы видеть побольше аналитических материалов и историй о людях. В Бердске живет очень много интересных людей.
Раиса Губина, активистка-общественница:
— Издание всегда дает оперативную информацию. Но самое главное, журналисты никогда не отказывают в помощи. И помогают решать все наши проблемы. Когда бы не обратился, в выходной или будни, журналисты сразу реагируют. И если начинают заниматься каким-то вопросом, то доводят его до логического завершения. В газете мне нравится честность. Здесь нет такого: говоришь что-то одно, а появляется что-то другое. Я как общественник доверяю «Курьеру». Знаю, что получу нормальный отклик, понимание и решение того или иного вопроса.
Николай Сычев, депутат бердского горсовета депутатов:
— «Курьер» — это главный рупор мнения жителей Бердска. Материалы даются понятно и доступно. Люди читают, и они их за душу берут. Ведь статьи рассказывают о повседневной жизни, о том, что наболело. Бердчане еще что-то хотят узнать, а «Курьер» уже об этом говорит. Самым первым. Не прошло 15-20 минут, как что-то случилось, а «Курьер» об этом извещает. Здесь трудятся профессионалы своего дела. «Курьер» не только информирует, охватывая все сферы жизни, но и воспитывает. Потому что происходящее можно примерить на себя, чтобы не повторять чужих ошибок.
Татьяна Качан, руководитель Центра помощи семье и детям «Юнона»:
— «Курьер» читаю не только я, но и мои сотрудники. Нам интересно узнавать из издания не только о событиях в городе, области, но и о судьбах семей. У журналистов есть особый дар писать о людях для широкой публики трогательные вещи, когда мы человека узнаем абсолютно с другой стороны. Сотрудничество с «Курьером» для нас очень значимо. Газету читаю практически с первого номера и хочу, чтобы издание жило и развивалось дальше. И пожелаю всем нам хороших новостей.
Наталья Скоромных, начальник отдела социальной помощи населению
— «Курьер» — замечательная газета. Кто что не говорил бы, я считаю, что в ней работает творческая команда во главе с грамотным руководителем. С журналистами всегда приятно общаться, они все разносторонние, талантливые. О чем не писали бы, складывается впечатление, что они досконально изучили вопрос. Но самое главное в издании — это дипломатичность, и это не удивительно для профессионалов своего дела. Хочешь узнать свежие новости — почитай «Курьер», который быстро реагирует на проблемы и победы. Некоторые говорят, что газета пишет только о проблемах, ничего подобного, о всех победах тоже можно узнать в «Курьере». Издания не забывает о вопросах и событиях, связанных с соцзащитой. Журналисты все освещают понятно и доходчиво. Информация, размещенная на сайте и в газете, помогает людям быть в курсе событий. «Курьер» — любимая газета пенсионеров, многодетных и других людей, с которыми работает соцзащита. Каждый для себя находит интересные рубрики и делятся прочитанным с окружающими. Хочу пожелать журналистам, чтобы их перо всегда оставалось острым, чтобы сайт и газета привлекали еще больше читателей. Чтобы увеличивался тираж. Побольше интересных встреч и событий. Удачи во всех делах и начинаниях. И пусть все, что вы делаете, было бы только на благо бердчан.
Станислав Добровольский,
91 год,
ветеран БРЗ
— Газету «Курьер» я читаю давно. Я беру ее каждую среду. Это действительно очень хорошая газета. Все, что творится в городе Бердске, все нам становится известно. Особенно мне нравится «Колонка редактора». Именно с нее я начинаю прочтение газеты. Большое впечатление произвела статья редактора о повышении пенсионного возраста. Газета мне нравится, сколько буду жить, всегда буду брать и читать «Курьер» от корки до корки. Очень многие статьи журналистов оставляют след в душе. Хочу пожелать «Курьеру» еще очень долго-долго работать и чтобы в нем работали те журналисты, которые сейчас там работают и всегда все правильно и справедливо описывают.
Николай Ярманов, начальник поисково-спасательного отряда, базирующегося в Бердске
— В издании «Курьер. Среда. Бердск» проходит обзор таких вопросов, ответ на которые больше нигде не найдешь. Они могут быть неудобные для горадминистрации, какого-либо чиновника. Газета участвует в жизни города, поднимает все актуальные вопросы. Представляете, звоню своему другу в Магадан, начинаю что-то рассказывать, а он мне: «Я уже «Курьер» посмотрел, все новости знаю». Вот оценка человека, который находится очень далеко, а новости о Бердске узнает из «Курьера». Это честь и хвала.
Фото из архива редакции и предоставлены героями публикации
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Данилов какой подтянутый! Чёткий пацанчик!
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Команда что надо А командир знает что он тзнает и со знанием делает свою работу. У коллектива еще юный возраст, а творят как взрослые.. С такими в разведку можно идти. Не подведут. С юбилеем. Всем нам Мира, Любви, Здоровья, Удачи.
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Уважаемые модераторы, приношу извинения и прошу Афсин заменить на Алексин Почему то так случилось Меня больше знают читатели как Алексин Спасибо
2 3
А зачем оставили просьбу о замене?
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Я бы с удовольствием присоединился к вашим праздничным реляциям…это приятней, ностыдно жить в государстве где никто ничего не может!!! (посмотрите — ворошиловсий мтрелок…)И ujcelfhcndj kb ‘nj&&&F DJdf — ujhlbncz!!!
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