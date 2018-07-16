«Курьер.Среда.Бердск»: 15 ярких лет вместе!

— «Курьер» — замечательная газета. Кто что не говорил бы, я считаю, что в ней работает творческая команда во главе с грамотным руководителем. С журналистами всегда приятно общаться, они все разносторонние, талантливые. О чем не писали бы, складывается впечатление, что они досконально изучили вопрос. Но самое главное в издании — это дипломатичность, и это не удивительно для профессионалов своего дела. Хочешь узнать свежие новости — почитай «Курьер», который быстро реагирует на проблемы и победы. Некоторые говорят, что газета пишет только о проблемах, ничего подобного, о всех победах тоже можно узнать в «Курьере». Издания не забывает о вопросах и событиях, связанных с соцзащитой. Журналисты все освещают понятно и доходчиво. Информация, размещенная на сайте и в газете, помогает людям быть в курсе событий. «Курьер» — любимая газета пенсионеров, многодетных и других людей, с которыми работает соцзащита. Каждый для себя находит интересные рубрики и делятся прочитанным с окружающими. Хочу пожелать журналистам, чтобы их перо всегда оставалось острым, чтобы сайт и газета привлекали еще больше читателей. Чтобы увеличивался тираж. Побольше интересных встреч и событий. Удачи во всех делах и начинаниях. И пусть все, что вы делаете, было бы только на благо бердчан.