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Вторые сутки из-за поджога горит городская свалка в Бердске

Очевидцы сняли на фото дым от пожара вечером 14 июля, в 18.00 уже 15 июля полигон продолжает гореть.

15.07.2018 Фото: Курьер. Среда.Бердск, Светланы Юрочкиной Нет комментариев

Вторые сутки из за поджога горит городская свалка в Бердске

Свалка горит и 15 июля

Вечером 14 июля очевидцы, проезжающие по трассе Р-256 в районе полигона твердых бытовых отходов в Бердске, сняли на фото и выслали в редакцию дым от горящей свалки.

-Горит городская свалка, при чем горит «хорошо», в пожарной сказали, что знают и что там справляются своими силами. Но, видимо, это у них не очень получается, потому что дым стал черным и его стало еще больше. Фото до того, как стало гореть еще больше, — сообщила Светлана Юрочкина.

В 18.00 уже 15 июля свалка продолжала гореть. Из центра полигона поднимается столб черного дыма. И уходит в сторону федеральной трассы.

По информации Единой дежурной диспетчерской службы Бердска, к тушению свалки приступили в воскресенье. С огнем борются сотрудники полигона ТБО своими силами — пересыпают грунтом и заливают водой. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», пожарные на мусорную свалку не выезжают, есть угроза провалится в тлеющую массу высотой с 9-этажный дом.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» оперативный дежурный по городу, на полигоне обещают справиться с огнем к концу дня 15 июля. Причиной возгорания свалки поджог.

Вторые сутки из за поджога горит городская свалка в Бердске

Вторые сутки из за поджога горит городская свалка в Бердске


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