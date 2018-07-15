35% россиян будут болеть за сборную Хорватии на ЧМ-2018

Большинство россиян в финале чемпионата мира по футболу собираются болеть за сборную Хорватии, но победу чаще предрекают команде Франции, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенный в преддверии финального матча, пишет РИА Новости.

По данным ВЦИОМ, смотреть финальную игру ЧМ-2018, в которой 15 июля встретятся сборные Хорватии и Франции, планируют 61% россиян. Так, 58% опрошенных будут следить за ходом игры дома или на работе, 2% — в кафе или баре, 1% — в фан-зоне и на стадионе в Москве, свидетельствуют результаты опроса.

«В предстоящем матче треть опрошенных (35%) будут болеть за сборную Хорватии, а 31% россиян – за команду Франции. При этом, по мнению 41% респондентов, чемпионский титул завоюет Франция, еще 39% считают, что выиграет Хорватия», — говорится в материалах исследования ВЦИОМ%.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 12 июля среди 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,5%.

Третье место у сборной Бельгии, которая 14 июля разбила сборную Англии со счетом 2:0.