О свадьбе Анатолия Сердюкова и Евгении Васильевой сообщил Малахов

Телеведущий Андрей Малахов сообщил о свадьбе бывшей чиновницы Минобороны Евгении Васильевой и экс-главы ведомства Анатолия Сердюкова, пишет РИА Новости.

«Экс-чиновница Минобороны Евгения Васильева и бывший министр того же ведомства Анатолий Сердюков стали мужем и женой!» — написал Малахов в своей авторской колонке на сайте StarHit.

Сердюков покинул пост министра обороны после раскрытия масштабной схемы хищений государственной собственности в ведомстве. В результате в 2012 году было возбуждено так называемое дело «Оборонсервиса», ключевой фигуранткой которого была Евгения Васильева. Она получила пять лет колонии за хищение более 800 миллионов рублей. В августе 2015 года суд освободил Васильеву условно-досрочно.