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О свадьбе Анатолия Сердюкова и Евгении Васильевой сообщил Малахов

«Экс-чиновница Минобороны Евгения Васильева и бывший министр того же ведомства Анатолий Сердюков стали мужем и женой!» — написал Малахов в своей авторской колонке на сайте StarHit.

15.07.2018 Фото: http://storm24.media 5 коммент.

О свадьбе Анатолия Сердюкова и Евгении Васильевой сообщил Малахов

Телеведущий Андрей Малахов сообщил о свадьбе бывшей чиновницы Минобороны Евгении Васильевой и экс-главы ведомства Анатолия Сердюкова

Телеведущий Андрей Малахов сообщил о свадьбе бывшей чиновницы Минобороны Евгении Васильевой и экс-главы ведомства Анатолия Сердюкова, пишет РИА Новости.

«Экс-чиновница Минобороны Евгения Васильева и бывший министр того же ведомства Анатолий Сердюков стали мужем и женой!» — написал Малахов в своей авторской колонке на сайте StarHit.

Сердюков покинул пост министра обороны после раскрытия масштабной схемы хищений государственной собственности в ведомстве. В результате в 2012 году было возбуждено так называемое дело «Оборонсервиса», ключевой фигуранткой которого была Евгения Васильева. Она получила пять лет колонии за хищение более 800 миллионов рублей. В августе 2015 года суд освободил Васильеву условно-досрочно.

 


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(5) Комментариев

  1. Аноним

    Героя России надо присвоить :-D

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  2. Аноним

    смелый мужик этот Сердюков, бабу с ходкой взял, не побоялся. )))))))))))

    Thumb up 3 Thumb down 0

  3. Аноним

    Женился как честный гусар!

    Thumb up 2 Thumb down 0

  4. Новый мэр

    Теперь воровать в два раза больше будут

    Thumb up 2 Thumb down 0

  5. Аноним

    Хорошо сидят, музыку поют а не ржут как черти под окнами .

    Thumb up 0 Thumb down 0

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