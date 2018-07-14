Почему я плачу за лифт, который два месяца не работает?

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В нашем доме меняют лифты в связи с истечением срока эксплуатации. С 29 мая 2018 лифты отключены, но в платежке ничего не изменилось, как платили, в т.ч. за пользование лифтом, так и платим и за май и за июнь. В подъездах срач невыносимый. Причем, совершенно не имею претензий, что грязно от работ, которые производят, но уборщица, которая и так приходит крайне редко, выше 3го этажа вообще не поднимается. Ответ от УК — у Вас же лифты меняют, поэтому и не убираем! Ну тогда и деньги не берите в т.ч. за уборку. До замены лифтов срач, во время замены срач, видимо, и после замены лифтов сами жители будут убирать подъезды. Во втором подъезде месяц ливневка текла в подъезд — двери подъездные разбухли, не закрываются — никому дела нет! От мусоропровода вонь нереальная, не все мусороприемники на этажах закрываются плотно — всем пофиг! Акт весеннего осмотра так и не отдали Председателю (по ее словам), промывку системы отопления (в доме три узла!!!) сделали за 2 часа! Только деньги подавай на замену кранов и еще всякой ерунды! Отчет за 2017 год — смех!!!! Не можете работать — скажите жителям: не можем работать, нет денег, рабочих или еще чего! Нет уборщиц — мастеров ставьте на уборку подъездов, на мытье мусоропроводов, которые не могут персонал подобрать, хотя за это я им плачу ежемесячно. Сниму видео наверное и передам директору УК, чтобы реально оценил с экономистами сколько стоит их работа.

Если Старшая не может справиться с пофигизмом УК — нужно привлекать Совет дома — он у нас совершенно адекватный. Подключитесь, пожалуйста, Совет дома и Председатель (которому я плачу ежемесячно — это не обвинение, готовность платить за работу Председателю у моей семьи есть). Займитесь этими вопросами, пожалуйста. Жаловаться не люблю, обвинять тоже, но нельзя так относиться к жителям домов, которые обслуживаются УК, ведь мы на УК надеемся, доверяем, а в результате- …

Если через чур эмоциональные пост получился, заранее извиняюсь, но факты остаются фактами — работы никакой не видно.