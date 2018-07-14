Бороться с долларом Путину предложил банк ВТБ

Банк ВТБ подготовил проект предложений, которые направлены на расширение использования рубля при международных расчетах для развития российского рынка по размещению евробондов, акций и созданию иных деривативных инструментов, заявил глава ВТБ Андрей Костин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля, пишет rns.online.

«Хотел бы также сказать, что наши специалисты приготовили целый проект предложений, направленных на дальнейшее расширение использования рубля в международных расчётах для того, чтобы развивать российский рынок по размещению еврооблигаций, акций и созданию других деривативных инструментов, которые сегодня только на Западе используются. Нам нужно создавать, я думаю, свои инструменты», — сказал Костин.

Он отметил, что это приведет к дополнительной защите российского финансового сектора и даст новый импульс для его развития.

«Поэтому я хотел, чтобы это предложение, если можно, вы поручили рассмотреть и соответствующим структурам, правительству, Центральному банку и по возможности поддержать курс на дальнейшую дедолларизацию и деофшоризацию нашей экономики», — добавил Костин.

В ходе встречи Владимир Путин указал на то, что банку нужно ускорить снижение ставок по кредитам для малого бизнеса.