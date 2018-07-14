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Бороться с долларом Путину предложил банк ВТБ

В ходе встречи Владимир Путин указал на то, что банку нужно ускорить снижение ставок по кредитам для малого бизнеса.

14.07.2018 Фото: pixabay.com Нет комментариев

Бороться с долларом Путину предложил банк ВТБ

ВТБ предложил расширить использование рубля при международных расчетах

Банк ВТБ подготовил проект предложений, которые направлены на расширение использования рубля при международных расчетах для развития российского рынка по размещению евробондов, акций и созданию иных деривативных инструментов, заявил глава ВТБ Андрей Костин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля, пишет rns.online.

«Хотел бы также сказать, что наши специалисты приготовили целый проект предложений, направленных на дальнейшее расширение использования рубля в международных расчётах для того, чтобы развивать российский рынок по размещению еврооблигаций, акций и созданию других деривативных инструментов, которые сегодня только на Западе используются. Нам нужно создавать, я думаю, свои инструменты», — сказал Костин.

Он отметил, что это приведет к дополнительной защите российского финансового сектора и даст новый импульс для его развития.

«Поэтому я хотел, чтобы это предложение, если можно, вы поручили рассмотреть и соответствующим структурам, правительству, Центральному банку и по возможности поддержать курс на дальнейшую дедолларизацию и деофшоризацию нашей экономики», — добавил Костин.

В ходе встречи Владимир Путин указал на то, что банку нужно ускорить снижение ставок по кредитам для малого бизнеса.


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