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Тело погибшего подростка из Новосибирска нашли в горах Сочи

В какой-то момент похода Всеволод Коростелев отбился от остальных спутников, его поиски продолжались больше недели.

14.07.2018 Фото: commons.wikimedia.org/ Нет комментариев

Тело погибшего подростка из Новосибирска нашли в горах Сочи

В горах под Сочи нашли тело пропавшего в походе подростка

Поиски пропавшего 13‐летнего подростка Всеволода Коростелева из Новосибирска завершены. Ребенок пропал в горах Сочи еще 3 июля, сообщили в Следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.
Как отметили в ведомстве, тело Коростелева было обнаружено в труднодоступной местности, пишет канал 360.

«По данным следствия, 3 июля 2018 года мальчик в составе туристической группы в составе десяти детей в возрасте от 11 до 16 лет и трех взрослых проходил через лесистую местность в 2-х километрах от села Бабук-Аул. Поход в установленном порядке зарегистрирован не был. В какой-то момент он отбился от группы», — ранее сообщали в СК РФ.
Больше недели продолжались поиски пропавшего подростка. Процессом занимались волонтеры из поискового спасательного отряда «Лиза Алерт».

Ранее также существовало предположение, что подросток мог сбежать в горы после ссоры с учительницей, которая возглавляла их незарегистрированную туристическую группу.

Учительница, с которой мог поссориться Коростелев, ранее утверждала, что перед исчезновением школьник жаловался на боли в животе. Несмотря ни на что, их отношения были доброжелательными, причем незадолго до его пропажи они обсуждали футбол.


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