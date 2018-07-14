Бороться с долларом Путину предложил банк ВТБ
Тело погибшего подростка из Новосибирска нашли в горах Сочи
Прецедент: В суде обжалует результаты ЕГЭ выпускник из Новосибирска
Топит нечистотами соседний дом детский сад «Красная шапочка» в Бердске
Непроездной остается убитая дорога к лагерю «Орбита» в Бердске
Трамп пригрозил выйти из НАТО, если Евросоюз не увеличит расходы на оборону
Тысячи зрителей собрал фестиваль народной песни «Играй, гармонь» в Бердске
Подарком для экономики назвал людей предпенсионного возраста глава Роструда
Что нужно спросить у владельца сайта при размещении рекламы?
Повысили меры безопасности на воде из-за наплыва отдыхающих в Бердске