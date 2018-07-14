Тело погибшего подростка из Новосибирска нашли в горах Сочи

Поиски пропавшего 13‐летнего подростка Всеволода Коростелева из Новосибирска завершены. Ребенок пропал в горах Сочи еще 3 июля, сообщили в Следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

Как отметили в ведомстве, тело Коростелева было обнаружено в труднодоступной местности, пишет канал 360.

«По данным следствия, 3 июля 2018 года мальчик в составе туристической группы в составе десяти детей в возрасте от 11 до 16 лет и трех взрослых проходил через лесистую местность в 2-х километрах от села Бабук-Аул. Поход в установленном порядке зарегистрирован не был. В какой-то момент он отбился от группы», — ранее сообщали в СК РФ.

Больше недели продолжались поиски пропавшего подростка. Процессом занимались волонтеры из поискового спасательного отряда «Лиза Алерт».

Ранее также существовало предположение, что подросток мог сбежать в горы после ссоры с учительницей, которая возглавляла их незарегистрированную туристическую группу.

Учительница, с которой мог поссориться Коростелев, ранее утверждала, что перед исчезновением школьник жаловался на боли в животе. Несмотря ни на что, их отношения были доброжелательными, причем незадолго до его пропажи они обсуждали футбол.