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Я третий день не могу получить посылку с лекарствами для тётушки! Их начальница просто сказала: «Не приходи больше сюда». Вопрос — а за что Главный Почтальон России себе премии миллионные выписывает?! Слов нет..