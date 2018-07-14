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Не могу получить посылку с лекарствами

Вопрос — а за что Главный Почтальон России себе премии миллионные выписывает?! Слов нет..

14.07.2018 Нет комментариев

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Вит:

Я третий день не могу получить посылку с лекарствами для тётушки! Их начальница просто сказала: «Не приходи больше сюда». Вопрос — а за что Главный Почтальон России себе премии миллионные выписывает?! Слов нет..


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