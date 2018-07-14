Берегите свою жизнь: 11 смертей произошло в 2018 году на Инской дистанции пути

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Уважаемые жители и гости города Бердска!

Все мы знаем, что железная дорога – это зона повышенной опасности. Балансосодержателем железнодорожных путей, проходящих по станции Бердск, является Инская дистанция пути. С начала 2018 г. в границах дистанции произошло 15 случаев травмирования граждан, из них 11 случаев со смертельным исходом. Самыми травмоопасными местами всегда считалась станция Бердск и прилегающие к ней перегоны: Сеятель-Бердск и Бердск – Искитим. В 2018 году на самой станции Бердск произошло 4 случая смертельного травмирования граждан при переходе через железнодорожные пути, причем 3 случая допущено с недельным интервалом: 15.06.18г., 23.06.18г., 29.06.18г.

Основная причина травмирования – несоблюдение гражданами правил личной безопасности при переходе через ж.д.пути. При наличии пешеходного моста, люди бегут на электропоезд по пешеходному настилу, не обращая внимания на подвижной состав. В большинстве случаев такая неосторожность приводит к трагедии.

Сейчас лето, пора каникул и отпусков. В Бердске есть великолепный пляж, где отдыхают и жители Бердска, и гости города. Станция Бердск принимает в день тысячи пассажиров, которые спешат отдыхать, весело проводить время, здоровыми и счастливыми возвращаться домой. Убедительная просьба к гражданам, которые пользуются услугами железнодорожного транспорта: цените свою жизнь и жизнь своих близких. Только убедившись в отсутствии приближающегося поезда или локомотива, внимательно переходите через железнодорожные пути, не перебегайте перед подвижным составом, особенно в неустановленных местах. Внимательно слушайте объявление дежурного по станции о приближении подвижного состава.

И помните Вас ждут дома!

Начальник Инской дистанции пути

Г.С. Кокорич