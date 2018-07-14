Вода нашла другое место: Сколько времени нужно, что бы подмыть фундамент 10-ти этажного жилого дома?

В рубрику «Сообщи свои новости» написалГейзеры, которые почти месяц били на ул.Рогачева под магазином «Продсиб» вчера устранили. Сегодня водичка нашла себе другой выход — метров 50 ниже к ул.Кр.Сибирь. Бьет прямо из-под дома 118! Вопрос специалистам — сколько времени нужно, что бы подмыть фундамент 10-ти этажного жилого дома?