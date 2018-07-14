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Безналичные платежи от клиентов принимает в трех офисах ИД «БукЪвица»

С 10 июля мы установили терминалы по приему оплаты с помощью карт.

14.07.2018 Фото: mvv.by Нет комментариев

Безналичные платежи от клиентов принимает в трех офисах ИД «БукЪвица»

С 10 июля в трех офисах Издательского дома «БукЪвица» открыт прием платежей от клиентов по картам.
Адреса:
Бердск
ул.Ленина, 38, тел.8(383-41) 2-70-12, 8-913-204-85-02
ул.К.Маркса, 24, офис 2, тел. 8(383-41)2-15-5, 8-913-947-84-69
Искитим
ул.Вокзальная, д. 4, офис 27, тел.8(383-43) 29-300, 8-913-952-96-60
Принимаем безналичные платежи за рекламу, объявления и услуги.


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