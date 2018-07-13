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Топит нечистотами соседний дом детский сад «Красная шапочка» в Бердске

Жители дома по улице Вокзальной задыхаются от канализации. Виной тому стал обвал канализационного колодца. Подрядчики нарушили сроки ремонта.

13.07.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Марины Волковой Нет комментариев

Топит нечистотами соседний дом детский сад «Красная шапочка» в Бердске

Чтобы не допустить трагедии, провал глубиной 130 см обнесли оградой

Только вчера, 12 июля, в Бердске был снят режим ЧС, связанный с провалом канализационного коллектора по улице Ушакова. А уже сегодня, 13 июля, в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратилась Наталья, председатель дома №18 по улице Вокзальной.

— Подвал дома в 3-м подъезде регулярно топит канализационными стоками. Минимум дважды в месяц вызываем аварийную службу для откачки колодца. Длится это уж лет 7, сколько я здесь живу. Приезжают откачивают, а уже через пару недель нас снова топит. В последний раз, примерно месяц назад, снова приехала бригада и уже не с одной машиной. Они нам рассказали, что в соседнем с нами саду «Красная шапочка» провалилась труба и поэтому нас топит. Те же сотрудники оградили место провала трубы на территории сада. Больше там никакие работы не происходили,- рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Наталья.

Топит нечистотами соседний дом детский сад «Красная шапочка» в Бердске

После обвала центральный вход в дошкольное учреждение закрыли

— Вонь просто невообразимая стоит. Дышать нечем, особенно в жаркую погоду. Мы, конечно, открываем окна, а что поделать, — подтвердила каждое слово председателя Галина Васильевна, которая проживает в этом доме.

Канализационные стоки текут из соседнего детсада.

Татьяна Кравченко, заведующая детским садом №12 «Красная шапочка» подняла всю переписку по инциденту, связанному с провалом коллектора и рассказала, что принимает все возможные усилия, чтобы решить эту проблему.

Топит нечистотами соседний дом детский сад «Красная шапочка» в Бердске

Участок провала на территории сада отгородили со всех сторон

— Как только произошел провал земли, глубина которого 130 см, мы закрыли центральный вход в сад и огородили место провала. В тот же день, 22 июня, я написала служебную записку Жанне Тузовой, руководителю управления образования. Устно и факсом уведомила о случившемся МУП КБУ и МКУ «Управление гражданской защиты» Бердска. Чуть позже мне прислали ответ, что все работы будут произведены до 9 июля. Накануне обозначенной даты я снова связалась с МУП КБУ с просьбой как можно скорее устранить этот провал. Мне ответили,что работы произведут, но чуть позже, когда купят трубу, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Татьяна Анатольевна.

Заведующая «Красной шапочкой» показала всю переписку с уполномоченными службами. Действительно, в отписке за подписью Владимира Воспанчука указано, что работы по ремонту канализационного колодца и устранению его провала на территории МБ ДОУ № 12 «Красная шапочка» окончат до 9 июля. «По результатам конкурсных процедур по восстановлению благоустройства определена подрядная организация ООО «Сибстройкомплект». После заключения контракта будет выполнено восстановление асфальтового покрытия на участке провала в срок до 31 августа», — гласит документ.

В ходе разговора с корреспондентом «Курьер. Среда. Бердск» Татьяна Кравченко еще раз позвонила в диспетчерскую КБУ. И в который раз услышала весьма прозрачный ответ: работы произведут, когда купят трубу. Подрядную организацию и коммунальщиков не смущает, что срок выполнения восстановительных работ канализации и провала вышел.

— Мне осталось только на колени упасть, чтобы работы по восстановлению провала около канализационного коллектора начали, — поделилась «Курьер. Среда. Бердск» директор «Красной шапочки».


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