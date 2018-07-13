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Трамп пригрозил выйти из НАТО, если Евросоюз не увеличит расходы на оборону

Вместо 2% ВВП он предлагает 4% предусмотреть на оборонные расходы. Президент подчеркнул, что США остаются привержены альянсу.

13.07.2018 Фото: Кремлин.ру Один комментарий

Трамп пригрозил выйти из НАТО, если Евросоюз не увеличит расходы на оборону

Трамп грозит Европе Россией

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО, что в ходе саммита Североатлантического альянса партнеры Вашингтона согласились поднять расходы на оборону «до невиданного ранее уровня».

«Мы добились невероятного прогресса. Все согласились значительно увеличить свои обязательства. Они поднимут их до уровней, о которых ранее даже не думали», — сказал президент США.

Он также заявил, что США не отказываются от своих обязательств по отношению к НАТО, передает «Интерфакс». «Приверженность США НАТО очень крепкая, остается очень крепкой, в первую очередь, благодаря духу, который есть у всех (союзников — ИФ)», — сказал президент США.

Ранее американское интернет-издание Politico сообщило, что Трамп пригрозил вывести США из состава НАТО, если члены альянса не согласятся как можно скорее увеличить свои оборонные расходы.

В среду стало известно, что Трамп в ходе саммита НАТО в Брюсселе заявил коллегам из других стран альянса, что тем следовало бы стремиться тратить на оборону 4% ВВП. При этом сейчас в НАТО ставят перед странами задачу обеспечить оборонные расходы на уровне минимум 2% ВВП.

По подсчетам НАТО, 15 членов альянса, то есть чуть более половины, смогут достичь уровня военных расходов в 2% ВВП к 2024 году, как было согласовано ранее.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Трамп пригрозил выйти из НАТО, если Евросоюз не увеличит расходы на оборону
    :-D :-D :-D
    Тудыт ему и дорога. Счастливого пути!

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