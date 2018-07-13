Тысячи зрителей собрал фестиваль народной песни «Играй, гармонь» в Бердске

В четверг, 12 июля, в Бердске в рамках международного фестиваля имени Геннадия Заволокина «Играй, гармонь!» прошел концерт, посвященный народному искусству разных народов со всех регионов России и из-за рубежа. Профессионалы и любители, ансамбли и сольники — фестиваль собрал под своим знаменем поистине разнообразное и широкое культурное наследие многих народов.

Фестиваль «Играй, гармонь!» проводится с 2008 года. Более масштабных мероприятий, посвященных народному творчеству, в России попросту нет. Праздник проходит в память о Геннадии Заволокине, народном артисте России и популяризаторе народного творчества. Он был создателем и первым ведущим телепередачи «Играй, гармонь любимая». Именно его передача стала стартом для многих исполнителей и творческих коллективов народной песни. Сегодня эстафету Геннадия Заволокина приняли его дети — Анастасия и Захар Заволокины, которые продолжают дело отца, выпуская телепередачу, организуя концерты и фестивали.

Автор видео Михаил Зюков



В этом году они проводят пятый, юбилейный фестиваль. Проходит он с 8 по 15 июля и базируется в Заволокинской деревне в Ордынском районе, однако не стоит думать, что посещения концертов и других мероприятий придется далеко выбираться. Программа выступлений покрывает всю территорию Новосибирской области. Стоит отметить, что фестиваль относится не только к музыке и танцам, но и к различным видам народных ремесел. В Заволокинской деревне можно встретить множество плодов труда замечательных ремесленников и мастеров со всей страны. Для нас это экзотика и диковина, а для других народов — быт. Здесь быт превращается зрелище, и мультикультуризм — сильная сторона «Играй, гармони».

Фестиваль уже успел побывать и в Бердске. Начало концерта было назначено 12 июля на 19:00, однако ввиду неизвестных причин выступление немного задержалось. Не надолго, люди даже не успели устать, ведь во время ожидания со сцены все равно лилась музыка. Ансамбль, выступающий на разогреве, шутками подбадривал зрителей, параллельно настраивая звук и отвлекая народ от скучного ожидания. Народная музыка популярна в большей степени среди старшего поколения, поэтому было заметно, что люди старшего поколения преобладали среди зрителей. Молодежь больше — в виде участников ансамблей и солистов.

Автор видео Михаил Зюков



— Сегодня многие артисты говорят, что музыка и вообще все выступления, танцы, это отражение внутреннего мира. И что выступают они для себя. У нас другая музыка, мы поем для народа. Для себя тоже, но сначала все же для народа. Это внутренний мир целой нации. Поем о любви к родине, к людям, к музыке самой, — объясняет свое видение народной музыки Надежда, одна из участниц фестиваля из Новосибирска.

Наконец, артисты выгрузились из автобусов и встали в линию. В разноцветную, поющую и играющую колонну, излучающую невероятную энергию жизни и творчества. Здесь почти нет похожих костюмов. Каждый — яркий и самобытный артист, готовый сыграть и спеть так, как, в первую очередь, нравится ему самому. Я погрешу против истины, если скажу, что являюсь поклонником народной музыки, но в момент выхода участников не заразиться позитивными эмоциями, рвением и музыкой было невозможно. Но самое невероятное, как открыта их музыка народу.

— Дорогие бердчане, с праздником. С праздником национальной и народной культуры. Бердск десять лет принимает у себя фестиваль «Играй, гармонь». Я искренне благодарен от имени города, Захар, вам и вам, Анастасия, за доставленное удовольствие. Сегодня лучше слушать песни, а не речи.

Со сцены прозвучали первые выступления и приветственные речи. Ведущими выступили сами Зоволокины, которые пели и танцевали со всеми остальными артистами. После этого начался настоящий калейдоскоп выступлений. Яркие костюмы, громкие голоса и красивые задорные песни. На часы площадь Горького — главная площадь Бердска — была отдана во власть музыки и танцев.

Автор видео Михаил Зюков



— Музыка, может, и неизвестная, но она про нас. Она про жизнь и про простые переживания, от простых людей. Такое, знаете, единение чувствуется зрителя, слушателя и певца, — поделилась своими эмоциями бердчанка Ольга.

Автор видео Михаил Зюков



Торжество продолжалось до позднего вечера. Многие искренне, но тихо и про себя наслаждались музыкой, а кого-то ноги сами несли в пляс. Возле сцены кто-то постоянно подпевал артистам, слова многих песен были не то, что на устах, но прямо в сердце. Наверное, подобные задушевные мотивы и бытовые темы находятся у нас в генах. Иначе феномен того, что каждая песня звучало знакомо и по-родному объяснить я не могу.