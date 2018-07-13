КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам студию
продам
продам
Продам комнату Надежда 8-913-451-75-16
Срочно! Продам комнату в общежитии!
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Топит нечистотами соседний дом детский сад «Красная шапочка» в Бердске

Непроездной остается убитая дорога к лагерю «Орбита» в Бердске

Трамп пригрозил выйти из НАТО, если Евросоюз не увеличит расходы на оборону

Тысячи зрителей собрал фестиваль народной песни «Играй, гармонь» в Бердске

Подарком для экономики назвал людей предпенсионного возраста глава Роструда

Что нужно спросить у владельца сайта при размещении рекламы?

Повысили меры безопасности на воде из-за наплыва отдыхающих в Бердске

Обустроят остановку у пляжа «На камнях» в 2018 году в Бердске

Миллиарды полковника Захарченко перечислили в бюджет

Фотомарафон «Нас много, и мы в тельняшках» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»

Последние комментарии

Июль 2018
M T W T F S S
« Jun    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  


Тысячи зрителей собрал фестиваль народной песни «Играй, гармонь» в Бердске

Праздник народного творчества бердчанам подарили дети знаменитого музыканта Геннадия Заволокина.(ФОТО, ВИДЕО)

13.07.2018 Автор: Михаил Зюков Фото: Михаил Зюков Нет комментариев

Тысячи зрителей собрал фестиваль народной песни «Играй, гармонь» в Бердске

Десятки гармонистов со всей России приехали в Бердск

В четверг, 12 июля, в Бердске в рамках международного фестиваля имени Геннадия Заволокина «Играй, гармонь!» прошел концерт, посвященный народному искусству разных народов со всех регионов России и из-за рубежа. Профессионалы и любители, ансамбли и сольники — фестиваль собрал под своим знаменем поистине разнообразное и широкое культурное наследие многих народов.

Тысячи зрителей собрал фестиваль народной песни «Играй, гармонь» в Бердске

Завоолкинский фестиваль 2018

Фестиваль «Играй, гармонь!» проводится с 2008 года. Более масштабных мероприятий, посвященных народному творчеству, в России попросту нет. Праздник проходит в память о Геннадии Заволокине, народном артисте России и популяризаторе народного творчества. Он был создателем и первым ведущим телепередачи «Играй, гармонь любимая». Именно его передача стала стартом для многих исполнителей и творческих коллективов народной песни. Сегодня эстафету Геннадия Заволокина приняли его дети — Анастасия и Захар Заволокины, которые продолжают дело отца, выпуская телепередачу, организуя концерты и фестивали.

Тысячи зрителей собрал фестиваль народной песни «Играй, гармонь» в Бердске

На концерт пришли сотни бердчан

Автор видео Михаил Зюков

В этом году они проводят пятый, юбилейный фестиваль. Проходит он с 8 по 15 июля и базируется в Заволокинской деревне в Ордынском районе, однако не стоит думать, что посещения концертов и других мероприятий придется далеко выбираться. Программа выступлений покрывает всю территорию Новосибирской области. Стоит отметить, что фестиваль относится не только к музыке и танцам, но и к различным видам народных ремесел. В Заволокинской деревне можно встретить множество плодов труда замечательных ремесленников и мастеров со всей страны. Для нас это экзотика и диковина, а для других народов — быт. Здесь быт превращается зрелище, и мультикультуризм — сильная сторона «Играй, гармони».

Тысячи зрителей собрал фестиваль народной песни «Играй, гармонь» в Бердске

Буйство цветов среди национальных костюмов

Фестиваль уже успел побывать и в Бердске. Начало концерта было назначено 12 июля на 19:00, однако ввиду неизвестных причин выступление немного задержалось. Не надолго, люди даже не успели устать, ведь во время ожидания со сцены все равно лилась музыка. Ансамбль, выступающий на разогреве, шутками подбадривал зрителей, параллельно настраивая звук и отвлекая народ от скучного ожидания. Народная музыка популярна в большей степени среди старшего поколения, поэтому было заметно, что люди старшего поколения преобладали среди зрителей. Молодежь больше — в виде участников ансамблей и солистов.

Тысячи зрителей собрал фестиваль народной песни «Играй, гармонь» в Бердске

Организация шествия заняла некоторое время

Автор видео Михаил Зюков

— Сегодня многие артисты говорят, что музыка и вообще все выступления, танцы, это отражение внутреннего мира. И что выступают они для себя. У нас другая музыка, мы поем для народа. Для себя тоже, но сначала все же для народа. Это внутренний мир целой нации. Поем о любви к родине, к людям, к музыке самой, — объясняет свое видение народной музыки Надежда, одна из участниц фестиваля из Новосибирска.

Тысячи зрителей собрал фестиваль народной песни «Играй, гармонь» в Бердске

Молодежь чаще встречалась среди выступающих, чем среди зрителей

Наконец, артисты выгрузились из автобусов и встали в линию. В разноцветную, поющую и играющую колонну, излучающую невероятную энергию жизни и творчества. Здесь почти нет похожих костюмов. Каждый — яркий и самобытный артист, готовый сыграть и спеть так, как, в первую очередь, нравится ему самому. Я погрешу против истины, если скажу, что являюсь поклонником народной музыки, но в момент выхода участников не заразиться позитивными эмоциями, рвением и музыкой было невозможно. Но самое невероятное, как открыта их музыка народу.

Тысячи зрителей собрал фестиваль народной песни «Играй, гармонь» в Бердске

Один из слоганов Фестиваля

— Дорогие бердчане, с праздником. С праздником национальной и народной культуры. Бердск десять лет принимает у себя фестиваль «Играй, гармонь». Я искренне благодарен от имени города, Захар, вам и вам, Анастасия, за доставленное удовольствие. Сегодня лучше слушать песни, а не речи.

Со сцены прозвучали первые выступления и приветственные речи. Ведущими выступили сами Зоволокины, которые пели и танцевали со всеми остальными артистами. После этого начался настоящий калейдоскоп выступлений. Яркие костюмы, громкие голоса и красивые задорные песни. На часы площадь Горького — главная площадь Бердска — была отдана во власть музыки и танцев.

Тысячи зрителей собрал фестиваль народной песни «Играй, гармонь» в Бердске

Люди искренне наслаждались музыкой

Автор видео Михаил Зюков

— Музыка, может, и неизвестная, но она про нас. Она про жизнь и про простые переживания, от простых людей. Такое, знаете, единение чувствуется зрителя, слушателя и певца, — поделилась своими эмоциями бердчанка Ольга.

Тысячи зрителей собрал фестиваль народной песни «Играй, гармонь» в Бердске

Зрители завороженно наблюдали за артистами

Автор видео Михаил Зюков

Торжество продолжалось до позднего вечера. Многие искренне, но тихо и про себя наслаждались музыкой, а кого-то ноги сами несли в пляс. Возле сцены кто-то постоянно подпевал артистам, слова многих песен были не то, что на устах, но прямо в сердце. Наверное, подобные задушевные мотивы и бытовые темы находятся у нас в генах. Иначе феномен того, что каждая песня звучало знакомо и по-родному объяснить я не могу.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Топит нечистотами соседний дом детский сад «Красная шапочка» в Бердске Непроездной остается убитая дорога к лагерю «Орбита» в Бердске «Бердский строительный трест» выиграл аукцион на строительство школы и садика в Южном

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Кредитная карта,выгодные условия,кешбек!
Кредитно- страховое агентство Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика