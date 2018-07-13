Подарком для экономики назвал людей предпенсионного возраста глава Роструда

Люди старшего возраста могут стать серьезным ресурсом для развития экономики после увеличения пенсионного возраста. Бизнесу нужно уже сейчас спрогнозировать, в каких отраслях такие работники будут наиболее эффективны, считает глава Роструда Всеволод Вуколов.

Пенсионный возраст россиян с 2019 года будет постепенно повышаться. Для мужчин он будет увеличен с 60 до 65 лет, а для женщин — с 55 до 63 лет.

«То, что правительство внесло сегодня и обсуждает этот вопрос (увеличения пенсионного возраста — прим. ТАСС), это в какой-то степени подарок предпринимателям. На рынке труда остается достаточно большое количество населения, которое хочет продолжать работу. В связи с тем, что предприниматели получили такой подарок, мы надеемся на их ответственность», — сказал он в ходе круглого стола «Как реформировать пенсионную систему в интересах устойчивого социально-экономического развития России».

Он подчеркнул, что тянуть дальше с увеличением пенсионного возраста нельзя, передает ТАСС. Если в 1970 году в России было примерно 3,7 работающих на одного пенсионера, то сейчас практически 1,8. При этом, по данным Роструда, 50% людей пенсионного возраста (сегодня это женщины старше 55 и мужчины старше 60 лет) продолжают работать.

«Сегодня возможность работы этой категории граждан есть. Необходимо просто понять и сделать определенный прогноз, какие профессии, в том числе в разрезе страны нужны, и, мне кажется, предприниматели нам здесь должны помочь в плане построения прогнозов, связанных с тем, кто сегодня будет нужен в первую очередь», — отметил глава Роструда.

По его мнению, работодатели и службы занятости должны реализовывать образовательные программы для граждан 45-50 лет, чтобы они смогли найти себя на рынке труда.