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Обустроят остановку у пляжа «На камнях» в 2018 году в Бердске

Управление ЖКХ предоставило «Курьер. Среда. Бердск» информацию о состоянии и количестве остановок общественного транспорта.

13.07.2018 Автор: Михаил Зюков Фото: Михаила Зюкова 2 коммент.

Обустроят остановку у пляжа «На камнях» в 2018 году в Бердске

Остановка Радиозавод. Видно отсутствие навеса

Одну новую остановку сделают в Бердске в 2018 году. Это стало известно из информации, полученной от «УЖКХ». После инспекции остановок, проведенной корреспондентом «Курьер. Среда. Бердск» редакция оправила запрос на получение информации о состоянии и планах на переоборудование остановок Бердска.

В ходе инспекции оказалось, что не все остановки оборудованы всем необходимым. В соответствии с требованием УЖКХ все места остановок должны быть оснащены площадкой для посадки и остановки, павильоном, скамьей, урной, разметкой и знаком, а также должны быть освещены. Самая известная «обделенная» остановка — Универмаг. По одной из сторон нет никаких скамеек, урн и павильонов, хотя это одна из самых оживленных остановок в Бердске.

Обустроят остановку у пляжа «На камнях» в 2018 году в Бердске

Самая нагруженная остановка Бердска Универмаг. Нет ни навеса, ни скамеек

Сегодня в городе находится 221 остановка общественного транспорта. Оборудованы павильонами из них 133 остановки. В период с 2013 по 2017 года многие из них были оборудованы павильонами, совмещенными со скамьями и урнами, что позволило убить одним выстрелом несколько зайцев. Кроме того, некоторые остановки знаменуются не муниципальным павильоном, а торговым ларьком, совмещенным с навесом и скамьей.

Обустроят остановку у пляжа «На камнях» в 2018 году в Бердске

Остановка 11 Квартал. Пример навеса, совмещенного с торговым ларьком

По данным УЖКХ, больше половины остановок оборудовано площадками для остановки и посадки. Остановочные площадки — так называемый «карман», в который заезжают маршрутки, чтобы не мешать движению, а посадочная площадка — место для ожидания общественного транспорта пассажирами.

Оборудование остановок всем необходимым осуществляется в рамках программы «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска на 2016-2021 годы». За обозначенный период планируется обустроить 12 остановок общественного транспорта. Одна из них — остановка ООТ «На камнях», которую собираются обустроить уже в этом году.


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(2) Комментариев

  1. Николай

    Удивляет отношение бердской администраци на пляже старо Бердска. Там вообще нет остановки, городской транспорт высаживает пассажиров прямо посреди дороги, которые ходят между машинами. Сотрудники ГИБДД в часы наибольшей нагрузки боятся там появляться. Другими словами там «чёрт ногу сломит»!
    Если снять фото, получится страшная картина, совсем непохожая на пляжи курортов , например , Турции!

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  2. Гость

    Добрая половина остановок сделаны без всяких стандартов СНиПов такое впечатление что кроме Газелей больше в городе нет другого транспорта на многих остановках автобус не может вьехать в карман особенно зимой газелисты останавливаются как хотят чем создают сумятицу и беспорядок на остановках

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