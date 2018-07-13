Более девяти миллиардов рублей полковника Дмитрия Захарченко перечислены в бюджет, сообщил СК в мессенджере «ТамТам».
«Во исполнение решения Никулинского районного суда города Москвы СК России перечислил на счет Казначейства России более девяти миллиардов рублей из имущества экс-полковника полиции Дмитрия Захарченко, подлежавшего обращению в доход государства», — сказано в сообщении.
В начале июня изъятые деньги утратили статус вещдока, теперь они переведены на единый счет Федерального казначейства. С него в дальнейшем финансируются все обязательства бюджета. На что именно они будут потрачены, неизвестно, сообщает РИА Новости.
Дело полковника Захарченко
Полковника МВД Дмитрия Захарченко, курировавшего в министерстве борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, задержали в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки в размере семи миллионов рублей. Позднее ему вменили еще несколько эпизодов взяточничества. Сейчас завершено расследование по трем эпизодам.
Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно о деньгах, которые нашли во время обысков у его семьи.
Так, в квартире родителей полковника на Мичуринском проспекте следствие обнаружило 600 тысяч евро, 20 тысяч долларов и 19,5 миллиона рублей.
Кроме того, в квартире сестры подсудимого на Ломоносовском проспекте изъяли 340 миллионов рублей, почти 1,5 миллиона евро, 124 миллиона долларов и полукилограммовый слиток золота.
Как считает прокуратура, Захарченко использовал квартиры родственников для того, чтобы скрыть незаконно полученные деньги.
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Миллиарды полковника Захарченко перечислили в бюджет для дальнейшего разбазаривани — «Захарченко 2.0»
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