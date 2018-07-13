Миллиарды полковника Захарченко перечислили в бюджет

Более девяти миллиардов рублей полковника Дмитрия Захарченко перечислены в бюджет, сообщил СК в мессенджере «ТамТам».

«Во исполнение решения Никулинского районного суда города Москвы СК России перечислил на счет Казначейства России более девяти миллиардов рублей из имущества экс-полковника полиции Дмитрия Захарченко, подлежавшего обращению в доход государства», — сказано в сообщении.

В начале июня изъятые деньги утратили статус вещдока, теперь они переведены на единый счет Федерального казначейства. С него в дальнейшем финансируются все обязательства бюджета. На что именно они будут потрачены, неизвестно, сообщает РИА Новости.

Дело полковника Захарченко

Полковника МВД Дмитрия Захарченко, курировавшего в министерстве борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, задержали в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки в размере семи миллионов рублей. Позднее ему вменили еще несколько эпизодов взяточничества. Сейчас завершено расследование по трем эпизодам.

Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно о деньгах, которые нашли во время обысков у его семьи.

Так, в квартире родителей полковника на Мичуринском проспекте следствие обнаружило 600 тысяч евро, 20 тысяч долларов и 19,5 миллиона рублей.

Кроме того, в квартире сестры подсудимого на Ломоносовском проспекте изъяли 340 миллионов рублей, почти 1,5 миллиона евро, 124 миллиона долларов и полукилограммовый слиток золота.

Как считает прокуратура, Захарченко использовал квартиры родственников для того, чтобы скрыть незаконно полученные деньги.