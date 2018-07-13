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Facebook причислил 65 тыс. россиян к изменникам родине

Соцсеть анализирует профили пользователей с целью определить их политические взгляды и ориентацию, а затем предоставить данные рекламодателям.

13.07.2018 Фото: pixabay.com Нет комментариев

Facebook причислил 65 тыс. россиян к изменникам родине

Facebook уже получила первый штраф из-за скандала с пользовательскими данными

Алгоритмы для таргетирования рекламы соцсети Facebook автоматически пометили 65 тысяч россиян как заинтересованных в измене родине, позже это описание по запросу журналистов было исключено, пишет The Guardian.

В Facebook в свою очередь отметили, что имелась в виду госизмена в историческом контексте, позже категорию, поскольку она совпадает с уголовной статьей, убрали, передает «Интерфакс».

Хотя увидеть тех, к чьим интересам соцсеть отнесла измену родине, не могли обычные пользователи, доступ к инструменту был открыт рекламодателям, которые могли получить в том числе и IP-адреса потенциальных изменников родине.

Это уже не первый раз, когда алгоритмы соцсети, анализирующие профили пользователей, в том числе с целью определить их политические взгляды и ориентацию, а затем предоставляющие полученные данные рекламодателям, становятся объектом критики за вмешательство в личную жизнь и слабую защиту пользовательских данных. Ранее стало известно, что Facebook получила первый штраф из-за скандала с пользовательскими данными и компанией Cambridge Analytica.


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