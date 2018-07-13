Аномальное нашествие мошек наблюдается в Бердске

Бердчанам стоит быть осторожнее. Сейчас на улице стоит жара, самый разгар пляжного сезона. Эти условия очень благоприятны для массового вылета мошек. Встречаются они не только в близких к водоёмах и лесу местам, но и в черте города. Как же справляться с этими надоедливыми созданиями?

— Лично я избавляюсь от мошек с помощью ванилина. Некоторые его водой разводят, а я просто растираю порошком руки. Это вещество безвредное, потому что применяется в пищу, и оно очень хорошее средство от мошек. А различные магазинные аэрозоли содержат в себе всякие растворители. Хотя они и 3-4 класса опасности, более или менее безвредные, но всё равно рекомендуют такие препараты на кожу не наносить, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» экс-начальник отдела природных ресурсов охраны окружающей среды Вячеслав Власов. — Ну а то, что мы живём в природе — что уж делать. Уничтожать полностью их тоже нельзя, потому что всё взаимосвязано в природе. Конечно, это очень неприятный момент в природе, но без мошек тоже нельзя — ими питаются молодые птенцы.

Из-за холодной погоды в мае, выплод комаров сдвинулся на более позднее время. И хотя, судя по наблюдениям, их стало меньше, расслабляться рано — с наступлением более прохладной погоды они вновь появятся.

— Первый выводок вышел, потом другой будет. Даже осенью на охоте, когда минусовые температуры ночью, утром солнце пригрело и комар снова летает. Количество выводков зависит от того, сколько самок, сколько личинок они отложат, сколько выведется из этого. Сейчас может мошка, чуть прохладнее станет — комар выведется. Всё равно оно присутствовать будет, тем более лес вокруг, — рассказывает «Курьер. Среда. Бердск» председатель городского охотничьего сообщества Игорь Кашин.

— Значит когда-то был заморозок, какие-то личинки погибли. В этом году комары помельче, в прошлом были крупнее. Когда они кусают, то смачивают кожу жидкостью, которая является очень сильным аллергеном. Образуются отёки. Надо стараться детей не выпускать в это время, особенно грудничков. Если гулять — делать москитные сетки(на колясках), — комментирует Вячеслав Евгеньевич. — Потому что они могут попасть и в дыхательные пути. Нужно быть очень осторожными, тем более, что мошки стараются укусить туда, где кожа наиболее тонкая — а это места вокруг глаз, веки. Даже для взрослого это неприятная вещь, что уж говорить о ребёнке.

Если вы уже пострадали от укусов мошки и комаров — обработайте места успокаивающим кремом, а при усилении отёчности или появлении аллергической реакции — сразу же обращайтесь к врачу.

— Если вы находитесь где-то далеко, например на даче, и возможности поехать к врачу нет, то можно обработать участок содой. Развести соду водой и аккуратно смазать. Ещё можно соком одуванчика или чистотела. Если отёк развивается, то, конечно, надо обращаться к врачу, — советует Вячеслав Власов.