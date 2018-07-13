На митинги против повышения пенсионного возраста выйдет оппозиция в Новосибирске

Власти согласовали два митинга против повышения пенсионного возраста и НДС в Новосибирске. Акции пройдут 17 и 18 июля.

Профсоюзы начнут митинг на набережной Оби 17 июля в 18:00. Их поддержал обком КПРФ и организаторы предыдущих акций протеста — «Левый фронт», «Пенсионеры за достойную жизнь» и другие активисты. Они подписали соглашение о создании коалиции, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

«Мы убеждены, что многомиллионный публичный протест способен остановить наступление на социальные права людей и заставить гаранта Конституции — президента РФ В. Путина вмешаться, и прекратить нынешний издевательский эксперимент над народом. Поэтому нашу главную цель мы видим во всемерной организации жителей области на публичное выражение своего протеста», — сказано в декларации.

Коалиция «левых сил» протестует не только против повышения пенсионного возраста, но и против роста цен на ГСМ и увеличения НДС с 18% до 20%.

Активисты планировали провести митинг 12 июля, но мэрия не согласовала площадки в центре города под предлогом проведения других мероприятий, а суд встал на сторону чиновников, передает Тайга.инфо. Тем не менее, около 200 человек провели встречу без звукоусиливающей аппаратуры на площади Пименова. На этом месте, по заявлению властей, должна была пройти акция «Творчество в городе», но, по словам протествовавших, на нее пришли меньше 10 человек.

«Очевидно, что вся затея с „массовым молодежным мероприятием“ имела лишь одну цель: убрать протест с глаз горожан подальше. Кому это нужно и чья эта инициатива — остается только гадать. Говорят, что такая команда поступила из администрации президента. Причем, во всех регионах. А местные власти — лишь „берут под козырек“», — предположил представитель «Российского объединенного трудового фронта» Олег Мецлер.

Общегражданский митинг 18 июля тоже проводит коалиция. В оргкомитет вошли представители местного штаба политика Алексея Навального, «Яблока», Либертарианской партии, «Демократического выбора» и других. Акция согласована на 19:00 в сквере на улице Орджоникидзе, 18, сообщили организаторы.

«Мы соберемся в центре города, чтобы показать власти, что мы не согласны умирать, так и не получив свою пенсию», — сказано в анонсе акции.

Митинг планируется без партийных флагов. «Главные флаги митинга — это флаги Российской федерации, которая и есть мыс вами! Однако и насильной „нейтрализации“ мы не приемлем. Всякий участник события волен проявлять свою партийную принадлежность или свои политические взгляды любой индивидуальной символикой, не нарушающей закон», — уточнил один из организаторов Андрей Гладченко в фейсбуке.

Участники «левой» коалиции подчеркнули, что не намерены конкурировать или противодействовать митингу 18 июля. «В дальнейшем вполне возможна и координация действий», — отмечали ее участники.