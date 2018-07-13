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Новый реабилитационный центр для «трудных» создают общественники в Бердске

Прокуратура закрыла приют для зависимых. Но последователи секты «Живое слово» и депутат уже готовят проект нового. И даже представили его министру труда и соцразвития.

13.07.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

Новый реабилитационный центр для трудных создают общественники в Бердске

Все больше осваивают лес Нового поселка

В четверг, 12 июля, в рамках рабочего визита врио министра труда и соцразвития Новосибирской области Ярослав Фролов совместно с главой Бердска Евгением Шестерниным осмотрели участок предполагаемого строительства специализированного дома для пожилых людей в Новом поселке.

Кроме того, министру показали территорию детского оздоровительного лагеря им. Нахимова, которую планируется расширить с целью создания Центра семейного и детского отдыха с сохранением направлений деятельности: спортивного туризма, эколого-краеведческой и военно-патриотической. С деталями проекта реконструкции делегацию ознакомила директор Центра туризма «Юность» Наталья Сидакова. Ярослав Фролов пообещал оказать правовую поддержку в возможности реализации данного проекта, сообщили в пресс-центре бердской мэрии.

Завершилась поездка посещением комплекса «Новый», где председатель городской Общественной палаты Марина Щербенева с депутатом горсовета Михаилом Овсепяном представили врио министра проект организации реабилитационного центра для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», после прокурорской проверки в июне 2018 года самоликвидировался приют для зависимых «Твой выбор»  на ул. Новой в Бердске, располагавшийся рядом с молельным домом секты «Живое слово». «Курьер. Среда. Бердск» сообщал ранее, к этой религиозной организации имеет отношение нынешняя глава Общественной палаты Бердска.


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(1) Комментарий

  1. EvgeNsk

    Может хватит уже лгать о причастности «Живого Слова» к этому реабилитационному центру?

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