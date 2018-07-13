Не довольны качеством медицинских услуг жители Бердска

Исследовательская компания Новосибирска провела социальный опрос, в котором участвовали порядка 2000 субъектов предпринимательской деятельности и 2700 потребителей товаров, работ и услуг Новосибирской области. По результатам опроса выяснилось, что только 15% предпринимателей области оценили развитие своего бизнеса успешно. В Бердске этот процент составил 22,9%.

Основное количество предпринимателей оценивают общие условия ведения своего дела как хорошо и удовлетворительно. Наибольшее количество положительных оценок дано субъектами предпринимательской деятельности Бердска — это 67,6% опрошенных.

Подавляющее большинство, 72,3% опрошенных, отметили сложность в открытии бизнеса с ноля в Новосибирской области. Мнение о том, что начать бизнес легко, придерживается только четверть опрошенных. По мнению многих бизнесменов существенным препятствием для начинания бизнеса являются начальные издержки. На втором месте чрезмерная насыщенность рынка сбыта и противодействие традиционных участников рынка.

Конкуренцию на рынках Новосибирской области около 65% респондентов оценили как высокую или умеренную. Наличие негативного влияния на малый бизнес со стороны более крупного подтвердила половина участников опроса по региону. В Бердске с этим согласились почти 48%.

По мнению большинства бизнесменов области, наиболее распространенным способом повышения конкурентоспособности является обучение персонала и использование разных способов продвижения продукта. Более четверти бизнесменов увеличивают конкурентоспособность с помощью покупки машинного оборудования. Менее популярны такие способы, как покупка новых технологий и расширение системы представительства.

11% бизнесменов считают, что в регионе есть непреодолимые административные барьеры для ведения бизнеса, большинство опрошенных не видят никаких препятствий для ведения своего дела. В Бердске с суждением, что административные барьеры существуют согласны только 6% предпринимателей.

Владельцы бизнеса считают, что законодательство, регулирующее предпринимательскую деятельность, создает препоны для ведения бизнеса. Большую трудность для ипэшников составляют выполнение работ в рамках госзакупок.

По мнению половины опрошенных бизнесменов Бердска, обеспечение добросовестными конкурентами и организация юридической консультации — это залог успешного бизнеса. 50% бердчан считают, что организация детского отдыха, перевозка пассажиров и розничная торговля в городе развиты хорошо. Меньше всего жители Бердска довольны качеством предоставления медицинских услуг.