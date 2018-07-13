А вам хватит денег на Цюрих или Нью-Йорк?

Швейцарские города Цюрих и Женева снова признаны самыми дорогими в мире для проживания, говорится в исследовании банка UBS AG «Цены и доходы» (Prices and Earnings).

Третьим среди самых дорогих городов является Осло, также в топ-5 входят Копенгаген и Нью-Йорк.

Санкт-Петербург в общем рейтинге цен занял 51-е место из 77, Москва — 54-е, а вот по доходам наблюдается обратный расклад: Москва на 63-м месте, Санкт-Петербург — на 66-м.

Ежемесячный доход семьи из трех человек в Цюрихе, позволяющий обеспечить минимальный набор товаров и услуг и не включающий арендную плату, составляет $4 260. В Женеве для жизни потребуется немногим меньше — $4 165, в Нью-Йорке — $3 673, в Лондоне (8-е место)- $3 411, говорится в отчете UBS.

Минимальные затраты в Санкт-Петербурге швейцарский банк оценивает почти в $2 300, в Москве, по данным UBS AG, можно жить дешевле — $2 264.

Наименьших трат потребует Каир — $1272 в месяц, на две строчки выше него Киев — $1618.

Еда, одежда и отдых

Самая дорогая еда из изученных UBS городов — в Женеве и Цюрихе, самая дешевая — в Киеве и нигерийском Лагосе. Расходы на жилье будут максимальными в Гонконге и Нью-Йорке (почти $4 тыс. в месяц), тогда как в Москве можно уложиться в менее чем $1,6 тыс., так же, как во Франкфурте или Брюсселе.

Российская столица входит в тройку лидеров по ценам на женскую одежду, мужская стоит на $140 в месяц меньше (8-е место). Главный центр мужской и женской моды — Милан, а экономичным покупателям стоит присмотреться к Найроби или Лагосу.

Высокие цены также означают существенные затраты для туристов, желающих посетить данные города. Однодневный визит в Нью-Йорк обойдется паре туристов более чем в $1000: в эту сумму включено пребывание в отличной гостинице, два приема пищи в ресторане, бутылка вина, такси и ряд других мелочей.

Сеул в этом году вырвался на 2-е место ($1002) из-за Зимних Олимпийских игр. В Париже можно было отдохнуть за $888 в сутки — сопоставимые цены зафиксированы в Дубае и Франкфурте. Посещение Санкт-Петербурга, Милана или Сиднея обойдется примерно в $670 на двоих, Москвы или Афин — в $608.

«Индекс Биг-Мака» и «индекс iPhone»

В «индексе Биг-Мака», показывающем, сколько минут нужно проработать для того, чтобы заработать достаточно средств для покупки этого сэндвича, Москва занимает позицию в середине: москвич зарабатывает требуемую сумму за полчаса (42-е место).

Возглавили этот индекс, демонстрирующий покупательскую способность, Гонконг, Тайбэй и Токио с показателями около 12 минут соответственно. Пятнадцать и менее минут требуется провести на рабочем месте для покупки «Биг-Мака» жителям 11 городов, включая Цюрих, Чикаго, Сидней. Три года назад таких городов было около 20.

В конце списка с огромным отрывом Найроби, где для того, чтобы заработать на сэндвич, требуется больше двух часов или почти 134 минуты. Свыше часа нужно также в Каире, Лагосе, Нью-Дели и еще шести городах.

Аналогичный «индекс iPhone» показывает, что для покупки последней модели iPhone жителю Цюриха достаточно проработать 38,2 часа, обитателю Женевы — уже 47,5 часа, Нью-Йорка — более 54 часов. В Москве придется трудиться семь с половиной недель по 8 часов в день, в Киеве — почти 18 недель.

В рамках исследования UBS изучил цены на 128 товаров и услуг и заработные платы для 15 профессий в 77 городах мира с января по апрель 2018 года.

Источник: Интерфакс