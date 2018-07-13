Критическое положение пожарных и спасателей выявил аудит МЧС

Большая проверка

В начале июля на селекторном совещании в МЧС начальник Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС Виктор Яцуценко выступил с докладом об итогах двухнедельной проверки ведомства, проведенной по требованию нового министра Евгения Зиничева. Комплексный анализ деятельности МЧС проводился в период с 28 мая по 15 июня и выявил такие проблемы, как значительный некомплект личного состава и существенная нехватка материально-технических средств, подтвердил РБК участник совещания у министра.

Новый глава министерства сообщил о проведении комплексного анализа в начале июня на своем первом селекторном совещании в МЧС. Тогда Зиничев отметил, что на основании результатов проверки будут сделаны выводы и приняты соответствующие решения. По словам источника РБК в министерстве, по результатам аудита будет определена и стратегия развития МЧС.

По итогам июльского совещания Зиничев дал распоряжение предоставить ему до 23 июля планы по устранению недостатков. РБК направил запрос в пресс-службу МЧС с просьбой сообщить о принятых по итогам проверки мерах.

Названные Яцуценко проблемы возникли в период, когда МЧС возглавлял Владимир Пучков, а бюджет ведомства последовательно сокращался: в 2015 году он составил 183,4 млрд руб., в 2016-м — 172,0 млрд, в 2017-м — 168,7 млрд. Как сообщал РБК, в сентябре бывший министр может стать сенатором от Приморья.

Кадровая политика

Ключевая выявленная при проверке проблема — дефицит кадров. В пожарной охране текущий некомплект личного состава составляет 23,1 тыс. человек, некомплект дежурных караулов — 10,8 тыс., говорится в материалах доклада. «В министерстве существует ложное мнение о довольно благополучной ситуации с укомплектованностью дежурных караулов — около 90%. Штатная численность караулов не соответствует установленным требованиям. Например, численность боевого расчета на пожарном автомобиле составляет два-три человека вместо шести», — заявил Яцуценко.

По результатам проверки выяснилось, что после сокращения на 50% штата Государственного пожарного надзора на каждого из 9,8 тыс. инспекторов приходится более тысячи объектов (всего их в стране около 10 млн).

Проблемы с комплектованием офицерского состава выявлены в спасательных воинских формированиях Центрального федерального округа. В докладе говорится, что это произошло из-за отсутствия распределения выпускников профильных вузов в течение трех лет. Штатная численность не соответствует сложности и объему выполняемых задач также в авиационных отрядах МЧС и Государственной инспекции маломерных судов (ГИМС), укомплектованность которой составляет 82%, отмечено в докладе.

Дефицит кадров возник в результате оптимизации персонала, проходившей в 2014–2018 годах. Ее следствием стали сокращение числа плановых проверок и падение качества тушения пожаров и проведения спасательных мероприятий, заявил Яцуценко. С 2016 года МЧС не проверяло организации, выполняющие работы в области пожарной безопасности. «К примеру, в области монтажа систем пожарной безопасности работает более 50 тыс. организаций», — сообщил начальник национального центра. Он также отметил, что из-за системных ошибок и нарушений увеличилось количество пожаров, в том числе в торгово-развлекательных комплексах и торговых центрах. «Так, за шесть месяцев текущего года [в ТЦ и ТРК] произошло 56 пожаров, что на 75% выше, чем за аналогичный период 2017 года», — сообщил Яцуценко.

Без тыла и пожарной техники

Проверка также показала, что с 2014 года в МЧС были приняты управленческие решения, приведшие к «уничтожению системы материально-технического обеспечения». В материалах доклада говорится, что все специалисты в области тылового технического обеспечения были сокращены и уволены. «Единая система планирования и учета отчетности тылового технического обеспечения перестала существовать, — говорится в докладе, — этот процесс привел к разрушению вертикали управления тыла МЧС».

Проверка выявила критическое положение дел с оснащением спасателей и пожарных. «Обеспечение службы тыла и вооружения в 2018 году составляет: продовольствием — 88%, вещами — 21%, горюче-смазочными материалами — 36%, средствами на содержание техники — 20%», — отмечено в докладе. Что касается технического оснащения противопожарной службы, то налицо низкий процент укомплектованности пожарной техникой, оборудованием, имуществом и инструментом. В докладе сказано, что у 67% основной пожарной техники и 73% специальной техники превышены сроки эксплуатации: «Свыше 30% пожарных автомобилей находится в эксплуатации более 25 лет». Уровень вещевого обеспечения противопожарной охраны понизился до 46% от максимальной потребности, а обеспечения горюче-смазочными материалами — до 34%. Согласно новым нормам снабжения боевую одежду пожарным выдают один раз в четыре года.

Ненужные беспилотники

Яцуценко упомянул, что на вооружении МЧС находится большое количество беспилотных систем вертолетного типа: «Их технические характеристики не соответствуют потребностям: диапазон рабочей температуры составляет от 0 до 40 градусов, а максимальное время использования — 23 минуты».

Было также выявлено слабое финансирование поисково-спасательных формирований и авиации МЧС. «Недостаточно финансовых средств для технического обслуживания воздушных судов — фактически выделялось в два раза меньше средств от заявленных потребностей», — сообщил Яцуценко. В 2018 году из-за отсутствия денег авиационным отрядам выделили только 30% топлива от годовой потребности.

Сильно пострадала в МЧС и социальная сфера. «Системные ошибки финансирования привели к тому, что получение медицинской помощи сотрудниками МЧС сократилось на 70%. В 65 территориальных органах отсутствует медицинское обеспечение», — отмечено в докладе.

Также практически отсутствует система обеспечения сотрудников жильем, разрушена система управления капитальным строительством. «Общий объем незавершенного строительства составил около 31 млрд руб., не завершено строительство более 300 объектов, не достроены жилые дома с фондом 706 квартир», — отмечают проверяющие.

Гособоронзаказ без лестниц и рукавов

Аудиторы установили факты «необоснованного формирования параметров гособоронзаказа»: при формировании показателей на 2018–2027 годы не были учтены предложения научно-исследовательских подразделений МЧС, а также потребности боевых подразделений.

«Из госпрограммы вооружения исключены высотная техника, автолестницы, коленчатые подъемники в количестве 340 единиц на сумму более 1 млрд руб., боевая одежда пожарных в количестве 21 тыс. единиц на сумму более 75 млн руб., пожарные рукава — более 39 тыс. единиц на сумму более 170 млн руб.», — отмечено в докладе. Зато в госпрограмму вооружения включили 2 тыс. беспилотников на 450 млн руб. Реальная потребность в них, по словам автора, составляет лишь 88 штук.

Также Яцуценко сообщил, что в гособоронзаказе указаны 1360 дорогостоящих автоцистерн на сумму 24 млрд руб. «Стоимость этих автоцистерн в два раза превышает стоимость тех цистерн, которые закупали ранее в рамках оборонзаказа», — сообщил автор доклада.

Режиссер против министра

Прежний глава МЧС Владимир Пучков накануне своей отставки собрал журналистов федеральных СМИ и сообщил о сокращении количества пожаров в стране на 20%, улучшении пожарно-спасательных технологий и качественном рывке в области технического обеспечения. Пучков также рассказывал о высоком оснащении противопожарных подразделений современным оборудованием и модернизации системы управления министерства.

Перед этой встречей известный режиссер Никита Михалков в своей программе «Бесогон», выходящей на «России 24», раскритиковал работу МЧС. Программа была посвящена анализу причин пожара в кемеровском торговом комплексе «Зимняя вишня», в котором погибли 60 человек. Как утверждали авторы передачи, из МЧС сократили почти 60 тыс. человек, по состоянию на 2017 год в среднем по министерству было сокращено 30% личного состава, в караулах — до 50%. «То есть тушить пожары в 2017 году стало фактически некому», — резюмировал Михалков, отметив, что проблемы с обеспечением пожарных стали одной из причин трагедии в Кемерово.

Пучков называл обвинения бредом и утверждал, что у пожарных нет проблем с топливом, техникой и экипировкой.

Владимир Пучков не ответил на звонки и сообщения РБК. Комментируя его выдвижение в Совет Федерации, политолог Александр Пожалов отмечал, что после проверки системы пожарного надзора могут возникнуть претензии к команде бывшего министра. «Но переход в сенаторы показывает, что претензий лично к бывшему министру возникнуть не должно», — говорил эксперт.